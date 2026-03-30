“La salud mental no es un tema menor”: el mensaje de una familiar de la víctima del ataque en la escuela de San Cristóbal

“Hoy una familia quedó destruida. Una escuela marcada para siempre. Y una ciudad entera en shock. La salud mental no es un tema menor . Ignorar lo que sienten nuestros jóvenes también tiene consecuencias ”, comienza el posteo sobre un fondo negro de una prima del papá de Ian Cabrera , el chico de 13 años asesinado por un adolescente de 15 en la Escuela N°40 “Mariano Moreno” de San Cristóbal, Santa Fe.

Este lunes por la mañana, un alumno de 15 años, cuya identidad se mantiene en reserva, entró armado a un colegio y asesinó al chico de 13 años en el baño . Además, hirió a otros ocho adolescentes.

De acuerdo a los primeros testimonios, el atacante sacó una escopeta de un estuche de guitarra cuando los chicos esperaban el izamiento de la bandera en un patio interno de la Escuela N°40 “Mariano Moreno” .

Luego de realizar cinco disparos, el tirador fue reducido por un asistente escolar que se abalanzó sobre él y pudo tomarlo del cuello. Finalmente, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades. Lo trasladaron a Santa Fe, donde aguarda la decisión de la Justicia juvenil.

“Lo que pasó hoy en San Cristóbal no solo es una tragedia. Es también una alarma. Durante mucho tiempo se minimizó la salud mental , el sufrimiento silencioso, el bullying, la soledad de muchos adolescentes”, remarcó la prima segunda del chico fallecido, al que mataron de un tiro de escopeta en el baño de la escuela.

Y siguió: “Más allá del dolor, ojalá como sociedad podamos empezar a hablar más de salud mental, de lo que sienten nuestros adolescentes, de la importancia de escuchar, acompañar y pedir ayuda a tiempo”.

El abogado del acusado contó esta tarde que el tirador estaba con tratamiento psicológico , que se había querido autolesionar en el pasado, pero que nunca había atentado contra terceros. También confirmó que solo vivía con su madre, ya que su padre reside en otra provincia.

Por su parte, dos amigos del tirador dijeron a TN que esta mañana, antes del ataque, el agresor les preguntó dónde quedaba el baño, algo que les llamó la atención porque cursa en esa escuela hace tres años y sabe muy bien dónde quedan los sanitarios, que luego se convirtieron en la escena del crimen.

“Conocía perfectamente dónde estaba el baño, si hace tres años va a la escuela” , aclaró uno de sus amigos, aún sorprendido por lo sucedido. Los testigos recordaron que se encontraban sentados en el pasillo cuando ocurrió esa secuencia y también cuando, minutos después, un fuerte estruendo los sorprendió.

“Se escuchó el primer estruendo, dije: ‘Bueno, se cerró una puerta o algo ’, o pensamos que era un petardo. Pero después recalamos que era una escopeta y arrancamos a correr para todos lados ”, relataron.

En el desconcierto, algunos lograron identificar entre siete y ocho disparos. Los amigos coincidieron en que el atacante, tras abandonar el baño, abrió fuego contra la primera persona que se cruzó en su camino . De inmediato, la escuela se convirtió en un caos de corridas, gritos y puertas bloqueadas por el apuro de decenas de chicos intentando huir del peligro.

Para las autoridades, no hay registro de bullying entre la víctima y el tirador .

Fuente: Infobae