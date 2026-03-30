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MADARIAGA: Hurtó en el Día, fue perseguido por la Policía y escapó tras insultar a los efectivos

Redacción CNM marzo 30, 2026

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Un joven con antecedentes fue perseguido por la policía por una amplia zona de la ciudad, luego de hurtar mercadería de un supermercado, ser detectado y darse a la fuga.


El hecho ocurrió este mediodía, cuando personal policial fue alertado desde el supermercado Día sobre un individuo que había sustraído productos de higiene personal y se había retirado del lugar.


Minutos después, los efectivos lograron ubicar al sospechoso en la vía pública. Al intentar identificarlo, el joven reaccionó de manera agresiva y lanzó insultos contra los uniformados. Según consta en el acta, expresó: “Sí, eeh, no seas malo, quedé debiendo tres años y medio de condena, chupame bien la p…, vos, el fiscal y el juez, manga de gatos hijos de p…”.


En ese momento, arrojó la mochila que llevaba y emprendió la fuga a pie, iniciándose una persecución por distintas calles de la ciudad. Durante el seguimiento, el sospechoso saltó paredones de viviendas y logró perderse de vista en una zona con monte.


De acuerdo a la información recabada, el individuo posee antecedentes penales y sería conocido en el ámbito policial.


Tras el procedimiento, los efectivos secuestraron la mochila abandonada, en cuyo interior había productos de higiene personal sin uso y prendas de vestir, los cuales fueron posteriormente restituidos al denunciante.


La investigación continúa para dar con el paradero del sospechoso.


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