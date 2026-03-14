La Provincia de Buenos Aires no adherirá a los cambios en la VTV que propone Nación, y Sturzenegger salió al cruce

La provincia de Buenos Aires confirmó este viernes que no se plegará a las modificaciones impulsadas por el Gobierno nacional para el trámite de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) y seguirá manteniendo el esquema de chequeos anuales para autos de más de dos años.

La confirmación llegó a través de las redes sociales de la VTV, tras la movida impulsada por el ministro de Desregulación encabezado por Federico Sturzenegger, que apunta a modificar el funcionamiento del sistema actual. Desde el Ejecutivo lo consideran "poco competitivo".

"La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos. La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años" , escribieron en su perfil de X.

La provincia de Buenos Aires confirmó que no adhiere a las modificaciones nacionales de la VTV, manteniendo su sistema actual sin cambios en plazos ni requisitos. La VTV sigue siendo obligatoria y se mantiene el esquema de revisiones anuales para vehículos de más de dos años.

Según el plan oficial impulsado esta semana por Nación, el cronograma quedaría de la siguiente manera: l os vehículos 0 km deberán realizar su primera revisión a los cinco años; los autos de entre cinco y diez años tendrán que someterse a controles cada dos años; y los vehículos más antiguos mantendrán revisiones más frecuentes.

Desde el Gobierno sostienen que la evidencia internacional muestra que las fallas mecánicas explican una proporción muy baja de los accidentes de tránsito.

Otro punto clave de la reforma es la ampliación de los lugares donde podrá realizarse la verificación técnica. Hasta ahora, el control suele hacerse en plantas habilitadas específicamente para esa actividad. Con el nuevo esquema, también podrían prestar el servicio concesionarias, talleres habilitados, centros de verificación y establecimientos que actualmente realizan revisiones técnicas a vehículos de transporte de carga.

Según el Ministerio de Desregulación, esta apertura permitiría aumentar la competencia entre prestadores . Algo que podría traducirse en precios más bajos.

Desde Provincia pusieron reparos alrededor de los supuestos beneficios de esta apertura. Por ejemplo, que las verificaciones sean hechas por los talleres que después venden los repuestos.

"Es fundamental un sistema que tenga controles cruzados entre partes, que sea independiente. Por un lado, quien verifica los vehículos (plantas de VTV con exclusividad en la prestación del servicio) y por otro, quien comercializa todo lo relacionado a la reparación de los automotores”, sostuvo el ministro de Transporte de la provincia, Martín Marinucci, en una entrevista con La Nación.

El responsable de la cartera provincial también señaló que puede generar complicaciones para las localidades pequeñas y medianas de todo el territorio bonarenese, con un servicio centralizado en las ciudades más atractivas únicamente.

“Para que los partidos más alejados del conurbano bonaerense cuenten con un servicio de VTV es necesario compensar a quienes presten el servicio en esos lugares con otras localidades más atractivas. De lo contrario, una liberalización total provocaría que todos los prestadores se agrupen en el conurbano y otras pocas ciudades importantes de la provincia, lo que podría provocar que la mayor parte del territorio quede sin cobertura”, agregó.

Tras conocerse la decisión de La Plata, quien salió al cruce fue el propio Sturzenegger. A través de su cuenta de X, el ministro de Desregulación citó el posteo de VTV y agregó con sorna: "Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027!"

Bueno... a tenerlo en cuenta a la hora de votar en 2027! https://t.co/FkrPQOlhAA

En la Provincia de Buenos Aires están obligados a hacer la VTV autos y otros vehículos livianos radicados en la Provincia que hayan cumplido los 2 años de antigüedad (24 meses). También las motos inscriptas en la Provincia que hayan cumplido 1 año desde su patentamiento (12 meses).

A partir de enero de este año el gobierno bonaerense aplicó un aumento del 22% en las tarifas de la VTV. Para las motos de baja cilindrada -hasta 200 cc- el precio pasó a $38.823,06, mientras que para autos y vehículos livianos -hasta 2.500 kg- el nuevo valor es de $97.057,65. Para vehículos pesados -2.500 kg en adelante- cuesta $174.703,77.

Según las normas vigentes, conducir sin la VTV al día es considerado una conducta ilegal que se sanciona con multas de 300 a 1.000 unidades fijas (UFs), lo que equivale en febrero de 2026 a entre $542.100 y $1.807.000.

Fuente: Clarín