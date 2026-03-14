Golpeó a su hijo de 15 años, creyó que dormía y luego arrojó el cuerpo a una cuneta

NACIONALES





El asesinato de Jonathan Correa, un adolescente de 15 años, generó conmoción en Uruguay luego de conocerse que habría sido brutalmente golpeado por su propio padre, quien al notar que no reaccionaba decidió sacar el cuerpo de la casa y abandonarlo en una cuneta.





De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, el viernes por la noche el joven mantuvo una fuerte discusión con su padre, Jonathan Calero, de 37 años, quien comenzó a golpearlo con un cable dentro del dormitorio. Mientras ocurría la agresión, la madre del adolescente y su hermana de nueve años estaban en otra habitación.





Tras la golpiza, el hombre le ordenó que se fuera a dormir. El adolescente ya no volvería a despertarse.





Lo encontró sin vida y lo arrojó a una zanja





Entre las dos y las tres de la madrugada, el hombre regresó a la habitación de su hijo y notó que no reaccionaba y que no tenía signos vitales.





Según la investigación, decidió cargar el cuerpo, sacarlo de la casa y arrojarlo en una cuneta cercana.





Horas después, cuando la madre se levantó y notó que el adolescente no estaba, comenzaron a buscarlo. Finalmente, el propio padre confesó el lugar donde se encontraba.





Allí intentaron reanimarlo, pero ya era demasiado tarde: Jonathan había muerto.





En un primer momento, el hombre intentó explicar lo ocurrido diciendo que el joven podría haberse caído de un “puentecito que había cerca”, según relató la fiscal del caso.





Denuncias previas por violencia





Con el avance de la investigación se supo que la UTU, el centro educativo al que asistía el adolescente, había denunciado anteriormente que sufría violencia familiar, aunque esa denuncia no avanzó ni en la Policía ni en el Poder Judicial.





Compañeros del joven lo describieron como un chico introvertido, inteligente y querido, aunque señalaron que muchas veces llegaba con moretones en los brazos o golpes visibles que intentaba ocultar con una campera.





Qué reveló la autopsia





Las pericias forenses confirmaron un historial de violencia prolongada.





En el pedido de imputación, la fiscal sostuvo que Jonathan presentaba “diferentes tipos de violencias físicas sobre el cuerpo”.





La médica que realizó la autopsia determinó que tenía “múltiples heridas, de diferente tiempo de antigüedad” y concluyó que la causa de la muerte fueron los golpes recibidos.





Según el informe judicial, “hay tantas lesiones que la forense no pudo constatar bien dónde había iniciado el sangrado”.





La situación judicial del padre





La Justicia dispuso que Jonathan Calero sea imputado por violencia doméstica agravada y homicidio especialmente agravado, por tratarse de su hijo y por haberse cometido en presencia de menores.





El hombre quedó en prisión preventiva por 180 días mientras avanza la investigación.





Su defensa no se opuso a la formalización, aunque solicitó atención médica por un tratamiento de asma y pidió una pericia psiquiátrica para determinar si es imputable.





La situación de la hermana





La hermana de Jonathan, de nueve años, fue trasladada inicialmente a la casa de su abuela. Sin embargo, ante denuncias de violencia también en ese entorno, la Justicia resolvió que la niña y dos de sus primos sean alojados en centros del organismo estatal de menores de Uruguay (INAU).





Reacción del gobierno





El caso provocó una fuerte reacción política. El presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, calificó el crimen como “espantoso” y “terrible”.





“La muerte de un niño nos parte el corazón. De esa forma, además: una muerte violenta”, expresó el mandatario.





Además, reconoció fallas institucionales: “¿Cómo desde el Estado no pudimos resolverlo a tiempo, cómo no lo pudimos impedir?”.





El ministro del Interior, Carlos Negro, también manifestó su indignación y aseguró: “El Estado todo falló. Los mecanismos de protección que debemos tener frente a estas instancias evidentemente fallaron”.





Tras el caso, se inició una investigación administrativa para determinar responsabilidades, mientras que la Suprema Corte de Justicia pidió informes sobre cómo actuó el sistema judicial luego de la denuncia presentada por el centro educativo del adolescente.