La policía verificó que el paquete sospechoso abandonado frente al Congreso no contenía ninguna amenaza

NACIONALES

La policía verificó que el paquete sospechoso que había sido abandonado frente al Congreso no contenía ninguna amenaza.

El operativo comenzó minutos antes de las 8 de la mañana, luego de que un vecino denunciara la aparición de bulto en la vereda de enfrente al Congreso, sobre la calle Combate de los Pozos.

Personal de la Brigada de Explosivos de la Policía Federal llegó rápidamente al lugar y, junto a la Policía de la Ciudad, desplegaron un operativo que incluyó el corte de la calle.

Luego de unos minutos, ambas fuerzas confirmaron que el resultado del operativo dio negativo. Según pudo saber TN, se trataba de “una caja que no contenía ninguna amenaza”.

La caja estaba ubicada cerca de una cabina de gas, lo que llamó la atención tanto de los vecinos como de los policías que estaban a cargo del operativo.

Una vez que fue descartada la amenaza y que se confirmó que no había ningún artefacto explosivo, liberaron el tránsito en la zona.

El otro motivo por el que se despertaron las alarmas tiene que ver con la explosión en la Escuela de Gendarmería del pasado 20 de febrero.

El hecho ocurrió en el piso 11 del edificio ubicado en Paseo Colón 533. Según fuentes del operativo, personal de la fuerza abrió una encomienda que había sido recibida aproximadamente cuatro meses atrás y se encontraba resguardada dentro de la institución. Al manipularla, se produjo la explosión.

En rigor, había tres paquetes y uno de ellos fue el que detonó . Como consecuencia, dos efectivos resultaron lesionados con quemaduras y el SAME los trasladó al Hospital Argerich para su atención.

Tras el estallido se ordenó la evacuación preventiva total del edificio y se montó un amplio operativo de seguridad. La zona fue perimetrada mientras especialistas inspeccionaban el resto de las encomiendas para descartar otros dispositivos.

Las imágenes en vivo mostraron un fuerte despliegue sobre la avenida Paseo Colón, entre México y Venezuela, a pocas cuadras de Plaza de Mayo y frente al área de Puerto Madero .

Fuente: TN