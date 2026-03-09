La otra cara de la interna entre Karina y Santiago Caputo: la tensión por el armado libertario en la Provincia

NACIONALES

La interna entre Karina Milei y Santiago Caputo nuevamente quedó expuesta con el recambio en el Ministerio de Justicia , con la llegada de Juan Bautista Mahiques y Santiago Viola y el desplazamiento del "celestial" Sebastián Amerio como viceministro, tras varias semanas en las que desde ambas trincheras fingían "demencia" para poder avanzar con las reformas de sesiones extraordinarias en el Congreso. Pero la tensión nunca cesó. Y esa grieta también tiene su correlato en la Provincia, con las mismas diferencias en la forma de construir poder y donde también tiene hegemonía el campamento karinista.

Justamente en el distrito más poblado del país es donde tiene la apuesta más fuerte el armado caputista , Las Fuerzas del Cielo (LFC ), que tuvieron su bautismo de fuego en diciembre de 2024 cuando el Gordo Dan , uno de los co-fundadores del espacio, las presentó en un teatro de San Miguel como "el brazo armado de Javier Milei ". Un año después invitaron al jefe de Estado al streaming libertario "Carajo" donde "vendieron" una suerte de reivindicación a su espacio tras ser marginados del armado de listas electorales y del reordenamiento del gabinete.

Si en la Nación deben convivir con los primos Martín y "Lule" Menem , en Provincia el armador karinista es Sebastián Pareja , diputado nacional pero jefe de LLA distrital y quien tiene la firma para el armado electoral. Pero los tuiteros siguen empujando a Agustín Romo, el otro co-fundador de LFC, como el candidato a gobernador en 2027 que garantizaría la pureza libertaria. En los hechos, el diputado provincial vio recortada su influencia como jefe de la bancada de LLA en la Cámara baja provincial con la incorporación de varios legisladores que responden al ex titular del FISU, como Juan Osaba, promovido a una de las vicepresidencias del cuerpo.

La convivencia entre ambos espacios hoy se caracteriza por una "tensa calma". El lunes por la noche, tras el discurso de Axel Kicillof por la apertura de sesiones ordinarias en el parlamento bonaerense, los integrantes de los bloques de LLA en Diputados y en el Senado, compartieron una cena "de camaradería" en una conocida confitería del centro platense. Hubo representantes de todas las líneas internas. Pero hubo faltazos llamativos, como las dos diputadas que responden a Carolina Píparo , hoy directora del Banco Nación o Francisco Adorni , hermano del jefe de Gabinete. Pero el más notorio fue el de Agustín Romo. "Acá va a depender de cómo se maneje Agustín y no saque los pies del plato. El problema que siempre son individualistas en la construcción política", apuntó una fuente parejista consultada al referirse a LFC. Sí en la tertulia hubo un representante de este último sector como Nahuel Sotelo, ex secretario de Culto.

Los otros dos actores del Ejecutivo que tienen intereses en la Provincia son Diego Santilli, que tiene a varios intendentes que le reportan y Patricia Bullrich , con diputados provinciales dentro del bloque de LLA. Ambos intentan "surfear" la cruenta interna oficial. Los delegados de la ex ministra de Seguridad vienen trabajando sin estridencia con la estructura karinista.

El armado del ministro del Interior, que pretende posicionarse como precandidato a gobernador el año próximo, también negocia con el espacio violeta. Aunque sigue siendo parte del PRO, el funcionario reconoce que llegó al Ejecutivo por el favor que le concedió la propia Karina que, en plena puja con el asesor presidencial, impulsó a Adorni a la jefatura de Gabinete y al "Colo" a la cartera política.

Si bien hoy goza del reconocimiento oficial por su labor en la sanción de leyes como la reforma laboral y el Presupuesto, no tiene un lugar asegurado en la grilla de pre-candidatos. Karina en el pasado no ha dudado por promover en las listas a un "violeta puro". Algo similar ocurriría con Bullrich y sus supuestas pretensiones de pelear por la jefatura de gobierno porteña, en 2027.

Aunque este año las diferentes tribus libertarias de la Provincia se enfocarán en dar impulso a proyectos de ley como la boleta única para intentar diferenciarse con el Ejecutivo provincial, la convivencia seguirá con algunos nubarrones. Nadie duda que el año próximo sí llegarán las tormentas cuando tome forma la disputa por las listas y las candidaturas a cargos ejecutivos. "Se van a matar" , exageró una calificada fuente oficialista consultada.

Fuente: Clarín