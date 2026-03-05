La NASA pide que pongas esta planta en casa: no te imaginas la razón

NACIONALES

Una curiosa planta recomendada por la NASA es un tesoro para la casa: es especialmente útil en ciudades con mayor contaminación y, al mismo tiempo, es capaz de eliminar sustancias cancerígenas presentes en el aire. Por lo pronto, ayuda a purificar el oxígeno presente en el ambiente, aunque las partículas sean prácticamente imperceptibles ante el ojo humano.

Los materiales, productos de limpieza y otros elementos liberan compuestos que son nocivos , pero la vegetación cuenta con la capacidad de actuar como un filtro natural. La agencia norteamericana, de hecho, analizó ese fenómeno y respaldó por completo sus beneficios, por lo que pequeños cambios pueden repercutir en la vida diaria .

La especie destacada es el famoso potus, cuyo nombre científico es Epipemnum aureum . Además de ser una de las más populares en las casas argentinas, resaltan por su estética verde y adaptable. Lo cierto es que pueden crecer como trepadoras y como colgantes, por lo que son versátiles para muchos espacios de la casa ; y su funcionalidad explicaría su éxito.

En general, los expertos la recomiendan para aquellos que no tienen tanta experiencia en el mundo de la horticultura: no necesita de riegos abundantes , pero agradece cierta humedad ambiental que se aporta pulverizando las hojas. La luz sí es clave, porque requiere sitios luminosos y preferentemente de manera indirecta.

La resistencia a distintas temperaturas, incluso extremas, también es descrita como una gran ventaja . En cuanto al mantenimiento, se aconseja emplear un sustrato específico para las plantas y renovarlo cada determinado tiempo; y aplicar fertilizante durante el período de crecimiento con el objetivo de favorecer su desarrollo. Su apariencia sencilla no debe subestimarse: cuenta con un extraordinario potencial para mejorar el entorno .

En 1989, un estudio llevado a cabo por la propia NASA indicó que algunas plantas, como el potus, reducen contaminantes en sectores cerrados . Un mecanismo biológico concreto explica el efecto: se denomina absorción por hojas, e implica que en medio del típico intercambio de gases se capten compuestos orgánicos volátiles presentes en el aire.

De todos modos, no es solo la vegetación, ya que en el sustrato viven bacterias y hongos que degradan químicamente esos compuestos. Muchas veces, el trabajo pesado lo realiza la propia microbiota del suelo. Al mismo tiempo, los contaminantes tienen la posibilidad de transformarse en sustancias menos dañinas al integrarse a procesos metabólicos.

Sin embargo, los ensayos se efectuaron en cámaras selladas de laboratorio, no en casas ventiladas normales. Investigaciones posteriores demostraron que, en condiciones reales, harían falta muchas plantas por metro cuadrado para lograr una reducción significativa: una excusa más para llenar el hogar de verde y darle algo más de vida.

Por supuesto, sirve como complemento: mejora el bienestar psicológico, y hay evidencia sólida sobre eso ; brinda algo de regulación de humedad; y puede contribuir ligeramente a la calidad del aire. Lógicamente, no reemplaza a la ventilación adecuada, el control de fuentes de contaminación y los filtros si el problema es más serio .

En el caso del potus, alimentar con fertilizante balanceado en primavera-verano mantiene y mucho su vigor, y se propaga fácilmente. Para que eche raíces, simplemente hay que cortar un tallo con un nodo y ponerlo en agua o tierra. Todas las partes contienen cristales de oxalato de calcio que pueden irritar la boca, garganta y estómago tanto en humanos como en mascotas, por lo que es fundamental no ingerirlas .

Fuente: TN