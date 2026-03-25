La Justicia recogió nuevas pruebas en la investigación por el vuelo de Adorni a Punta del Este

Pocas horas después de que Manuel Adorni se defendiera en una conferencia de prensa en la Casa Rosada en medio del escándalo que lo tiene como protagonista, el juez federal Ariel Lijo ordenó este miércoles una serie de nuevas medidas de prueba en el marco de la investigación que lleva adelante por el financiamiento del viaje de Manuel Adorni a Punta del Este, que habría sido pagado por el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita y ante la sospecha de que el viaje podría enmarcarse en el delito de dádivas, el juez Lijo dispuso levantar el secreto fiscal sobre Grandio y sobre la empresa Alpha Centauri SA , la compañía de taxis aéreos que contrató el vuelo a Punta del Este.

Además, el magistrado realizó una orden de presentación en las oficinas de Alpha Centauri ubicadas en San Fernando, para buscar toda la facturación vinculada al vuelo de ida y al de vuelta del balneario uruguayo , que Adorni efectuó durante los feriados de Carnaval junto a su familia.

Como parte del mismo paquete de medidas de prueba, Lijo también solicitó a las autoridades de ARCA la documentación de las tres facturas relacionadas con el viaje a Punta del Este y que presente un informe fiscal respecto de Grandio y de Alpha Centauri.

Hubo otro pedido . Estuvo dirigido a la Oficina de Contrataciones del Poder Ejecutivo y a la TV Pública , para conocer todos los contratos que tienen con la productora Imhouse, del periodista Grandio.

La Justicia investiga los tramos de ida y vuelta a Punta del Este, aunque puede ampliarse a otros viajes. El de ida "lo pagó Imhouse SA a la empresa Alpha Centauri, proveedora del vuelo", según le dijeron fuentes judiciales a Clarín , señalando a esa empresa dedicada a la producción de contenidos.

Lijo luego había levantado el secreto fiscal de Imhouse y pidió que se aporte "la totalidad de la documentación que se posea del vuelo de vuelta".

Este miércoles, en conferencia de prensa, Adorni intentó defenderse ante las preguntas sobre los vuelos de la polémica, el de Punta del Este y el de Nueva York.

"Quiero ser directo con lo que se está hablando, trabajé mas de 25 años en el sector privado y hace dos años me convocó el Presidente. Mi patrimonio lo construí, antes de entrar al gobierno, no tengo nada que esconder y estamos poniendo a disposición de la Justicia y los organismos toda la documentación que necesiten", dijo el jefe de Gabinete.

"Quiero dejar algo en claro: ningún otro gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra, nunca (…) Un ministro gana casi la mitad hoy de la que ganaba un ministro con Alberto Fernández. No digo que es poco, digo que no somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe", expresó Adorni.

"Es todo lo que tengo para decir sobre las denuncias en curso y como hay una investigación judicial no puedo responder sobre aspectos específicos porque puedo entorpecer la causa", se excusó.

Fuente: Clarín