La interna del Gobierno se traslada al Senado: lucha por la permanencia del “espía” de Santiago Caputo

La guerra interna entre Karina Milei y Santiago Caputo se disputa en varios frentes simultáneos, algunos de ellos impensados. Es el caso del Senado, donde el asesor presidencial se juega sus últimas fichas para tratar de mantener una mínima cuota de poder y evitar que la hermana presidencial vete la designación en la mesa de conducción de la Cámara alta de un funcionario al que en varios despachos libertarios bautizaron como “el espía de Caputo”.

El personaje en cuestión se llama Manuel Chavarría , un ignoto funcionario que ocupó la prosecretaría de Coordinación Operativa del Senado hasta el 24 de febrero pasado y al que Caputo logró designar, a mediados de enero, como consejero en el Ente Binacional Yaciretá (EBY) con un sueldo varias veces millonario.

Sin embargo, la promoción a la EBY de su satélite político no parece ser suficiente para Caputo, que pretende que Chavarría retenga la prosecretaría que ocupó en el Senado, a pesar de que un dictamen de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Cámara alta sostiene que ambos cargos son incompatibles y que, por, lo tanto, no puede asumir uno sin renunciar al otro.

En su intento por retener el cargo, el funcionario llegó a ofrecer trabajar ad honorem y, ya en una jugada desesperada, se acercó a la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich , para que le mantuviera el lugar.

Caputo, por su parte, también movió sus piezas. En este caso, el asesor presidencial buscó el respaldo del senador peronista y aliado del Gobierno Carlos Espínola (Corrientes), para que apadrinara la continuidad de Chavarría.

A pesar de este esfuerzo, la prosecretaría quedó vacante en la sesión preparatoria del 24 de febrero pasado ante la falta de un acuerdo para designar a su ocupante. Al menos dos miembros del bloque libertario le dijeron a este diario que el veto a Chavarría llegó desde el entorno de la hermana presidencial .

Típico burócrata estatal, Chavarría fue designado prosecretario del Senado en diciembre de 2023 con el patrocinio del peronista salteño Juan Carlos Romero (Salta). Sin embargo, poco después empezó a acercarse a las huestes libertarias con la mira puesta en convertirse en candidato en las elecciones de 2025, algo que finalmente no consiguió.

Sin embargo, estableció una sólida relación con Caputo, tanto que en el Senado todos saben que, de manera periódica, Chavarría rendía cuentas con el asesor presidencial de todo lo que ocurría en la Cámara alta.

De ahí el mote de “espía” que, con malicia, le pusieron algunos senadores libertarios, molestos tras enterarse que habían sido protagonistas de los chismes que llegaban al escritorio de Caputo de la boca del funcionario que con tanto respeto los había saludado apenas unos minutos antes.

La tarea de Chavarría no se limitó sólo a llevar y traer información del Senado a la Casa Rosada. También fue identificado como el responsable de filtrar a la prensa , en particular a un portal de noticias políticas, información negativa sobre la vicepresidenta Victoria Villarruel y su equipo de colaboradores.

El fracaso en mantener a Chavarría en el Senado fue un golpe duro para Caputo, al extremo que movió sus contactos en medios de comunicación para denunciar la jugada como una maniobra de Villarruel. Así, en un famoso pase entre dos programas en un canal de noticias se acusó, la misma tarde de la sesión preparatoria del 24 de febrero, a la vicepresidenta de haber sellado un acuerdo con la UCR para dejar afuera a “un funcionario clave del Poder Ejecutivo” en el Senado, en referencia a Chavarría.

La permanencia de Chavarría no es la primera batalla que protagoniza y pierde Caputo a manos de Karina Milei en la lucha por manejar los resortes de poder de la Cámara alta.

A mediados de febrero, el bloque libertario decidió designar como presidente de la estratégica comisión de Acuerdos al riojano Juan Carlos Pagotto , de relación directa con los primeros Martín y Eduardo “Lule” Menem, principales aliados de Karina Milei en la interna del Gobierno.

El cargo es clave, ya que por esa comisión deberán pasar los candidatos que impulse el Poder Ejecutivo para ocupar los casi 400 cargos judiciales vacantes -entre jueces, fiscales y defensores oficiales-, que se han ido acumulando en los últimos tres años.

El postulante para conducir Acuerdos era el jujeño Ezequiel Atauche , quien había pedido ese lugar a cambio de cederle la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a Agustín Monteverde, economista amigo de Javier Milei y senador por la Capital Federal desde el 10 de diciembre.

El caso de Atauche es otro ejemplo de la pérdida de poder que viene experimentando Caputo en el Senado. Nombrado jefe de bloque en diciembre de 2023, cuando el oficialismo apenas tenía seis senadores, tras la renovación de diciembre el jujeño perdió todos los cargos que tenía -también debió cederle la conducción de la bancada oficialista a Patricia Bullrich-, quedando relegado a un segundo plano.

Si bien no se dice en voz alta, en el oficialismo reconocen por lo bajo que Atauche está pagando la estrecha relación que forjó con el asesor presidencial en las épocas de vacas flacas libertarias en el Senado y que ahora tendrá que recomponer su relación de Karina Milei para no convertirse en una efímera estrella del firmamento libertario.

