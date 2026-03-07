La guerra en Medio Oriente le mete presión a los granos: el precio de la soja se dispara en Chicago y alcanza máximos en casi dos años

NACIONALES

La guerra en Medio Oriente , que enfrenta a Estados Unidos e Israel por un lado, e Irán por el otro, sigue impactando de manera directa en el precio de los granos y los subproductos, llevando a la soja a cotizar a valores máximos desde mayo de 2024 en el mercado de Chicago, mientras que en el caso del aceite , el efecto alcista es más contundente, llegando a su nivel más alto desde finales de 2022 .

Así, el contrato de mayo del poroto subió durante este viernes US$ 8,45 hasta los 441,7 la tonelada, mientras que el aceite lo hizo en US$ 16,3 a US$ 1.464,7 y la harina US$ 9 a US$ 350. Por el lado de los cereales, el maíz avanzó US$ 2,95 a US$ 181,5 y mientras que el trigo subió US$ 12,6 hasta los US$ 227.

Analistas consultados por Clarín coincidieron en que el factor determinante que impulsa los precios de los commodities agrícolas es el salto en los valores del petróleo y el gas , traccionando principalmente las cotizaciones de los aceites con los cuales se elaboran biocombustibles.

“El punto más sensible hoy de la guerra en Medio Oriente es el Estrecho de Ormuz , un paso estratégico por donde circula una porción importante del comercio mundial de petróleo. La interrupción o fuerte reducción del tráfico en esta vía está impulsando al alza a la soja. Pero no solo está en juego el crudo ya que por ese mismo corredor también se transportan fertilizantes que no paran de subir”, explicó la analista de mercados y asesora financiera, Mariela Brandolin .

Según Brandolin, “cuando el petróleo sube, la soja y el maíz tienden a acompañar. En la soja, el vínculo se da a través del aceite y su relación con el biodiesel : un crudo más caro mejora la competitividad de los biocombustibles y fortalece la demanda de aceite. En el maíz ocurre algo similar por su relación con el etanol”.

“A todo esto se suma el rol de los fondos financieros . En contextos de mayor incertidumbre geopolítica y de posibles presiones inflacionarias —algo frecuente cuando sube el petróleo— los inversores suelen aumentar su exposición a commodities , y en particular las materias primas agrícolas, como forma de cobertura en activos vinculados al sector alimentario”, completó la especialista.

El director de RIA Consultores, J Javier Preciado Patiño , sostuvo que “todo el mundo está muy atento a qué va a pasar con el tema de la energía . Esto recién empieza, no se sabe cuánto va a durar y cuál va a ser el efecto”.

Ante este panorama y el grado de incertidumbre que trae, “ los mercados se refugian en lo que es más seguro, que es el de commodities agrícolas , y esto puede empujar los precios. Pero como son situaciones circunstanciales - no es estructural -, así como suben hoy, mañana el Estrecho de Ormuz se vuelve seguro, se reabre el paso y todo baja de la misma forma en que subió ”.

Por su parte, el analista de mercados de AZ Group, Diego Pasi , hizo hincapié en la suba del petróleo y su efecto arrastre en la soja y subproductos, pero también remarcó la importancia de los fondos especulativos operando en el mercado , lo cual suma otro efecto alcista.

“Los granos ya estaban estaban en un valor bajo respecto de otros activos. En ese contexto, empezaron a entrar los fondos en soja y en pocas semanas compraron más de 25 millones de toneladas ”, destacó Pasi.

Es por eso que Pasi considera que los fundamentos de la suba responden a cuestiones más técnicas y especulativas: “hoy te está matando más el flujo de dinero que está entrando, que los fundamentos propios, que es el ingreso de la cosecha de soja de Brasil que son 180 millones y la de Argentina, que serán 48 millones. Cuando se relaje un poco esto, si es que se relaja, debería aflojar. Entonces, de golpe tenés muchos fondos que están comprando, pero después toman ganancia y te hacen bajar ”.

Paralelamente, el aceite de soja superó los US$ 1.420 la tonelada en el mercado de Chicago, acumulando ganancias del 22% desde febrero y alcanzando niveles máximos desde fines del 2022.

Sin embargo, el precio de exportación del aceite argentino “n o subió con la misma intensidad y se profundizaron las primas negativas que se negocian respecto a los contratos de futuros”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Frente a ello, semanalmente, “en vez de subir, la cotización FOB para aceite de soja a mayo de este año cayó un 2,2% . Con los precios de la harina la historia fue similar, luego de la tendencia alcista hasta la semana pasada, volvieron a bajar las cotizaciones para exportación”, puntualizó la BCR.

Así, “la dinámica del FOB explica la evolución de los precios futuros a cosecha, que a pesar de las fuertes subas en Chicago se resintieron un 2% en el término local ”.

Fuente: Clarín