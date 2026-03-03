La frase del día, Albert Einstein: “La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta”

Cuando se menciona a Albert Einstein , la mayoría piensa en ecuaciones, teorías complejas y en la famosa fórmula E=mc². Sin embargo, además de ser uno de los científicos más influyentes del siglo XX, también dejó frases que siguen circulando por su claridad y profundidad.

“ La mente es como un paracaídas. Solo funciona si la tenemos abierta ” es una de esas reflexiones que se repiten en ámbitos educativos, laborales y personales. Su mensaje es simple, pero contundente.

La comparación con un paracaídas no es casual. Así como ese elemento solo cumple su función cuando se despliega, la mente necesita apertura para poder aprender, adaptarse y crecer.

En un contexto donde la información circula de manera constante y muchas veces contradictoria, mantener la mente abierta se vuelve una herramienta clave. No implica aceptar todo sin filtro, sino estar dispuesto a evaluar, reflexionar y revisar posiciones.

En el ámbito científico, esa actitud permitió avances fundamentales. En la vida cotidiana, facilita el diálogo, reduce conflictos y amplía la comprensión del mundo.

Fuente: TN