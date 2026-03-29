La Corte Suprema cierra filas y se muestra unida en la presentación del nuevo reglamento para elegir jueces

La Corte Suprema de Justicia cerró filas en torno a la propuesta del nuevo reglamento para la selección de jueces y convocó para este lunes a un acto público donde estarán los tres jueces supremos −y no solo los dos que lo firmaron− para hacer una presentación formal de la iniciativa.

La propuesta del nuevo sistema para seleccionar magistrados surgió de los jueces de la Corte Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti . Pero inicialmente, Rosatti no lo firmó .

Rosenkrantz y Lorenzetti firmaron el miércoles pasado una acordada en la que plantearon que los jueces deben ser elegidos por concursos anticipados , antes de que se produzcan las vacantes, mediante un sistema de banco de preguntas con multiple choise y restando discrecionalidad a los consejeros para reducir las chances de que hagan ascender o descender a los candidatos en el orden de mérito a partir de la entrevista personal.

Rosatti no firmó esa acordada, lo que alimentó las versiones de diferencias internas en la Corte en torno a este tema. Lo que sería toda una novedad, pues desde que Rosatti preside la Corte, Rosenkrantz lo respaldó en las decisiones de conjunto, mientras que Lorenzetti exhibió juego propio y muchas veces quedó en minoría.

Sin embargo, con el correr de las horas lo que parecieron diferencias entre ambos magistrados fueron explicadas como “razones formales” .

Fuentes de los tribunales indicaron a LA NACION que Rosatti no firmó la acordada porque no podía hacerlo en su doble carácter de presidente del Consejo de la Magistratura y de la Corte Suprema de Justicia.

Las fuentes señalaron que Rosatti no estampa su firma en las cuestiones jurisdiccionales , como por ejemplo los pedidos de licencia que involucran a jueces con trámites en el Consejo.

Una manera de aventar los rumores, que desbordaron los tribunales y alcanzaron al Congreso y al Consejo de la Magistratura, será presentarse los tres jueces juntos en el acto de presentación de este reglamento, que tendrá lugar este lunes en la Sala de Audiencias del tribunal, en el Palacio de Justicia .

La Dirección de Ceremonial y Protocolo repartió invitaciones en la que señala: “La Corte Suprema de Justicia de la Nación tiene el agrado de invitar a usted al ‘Acto de Presentación del Proyecto de Reglamento para la Selección de Magistrados del Poder Judicial de la Nación’, elaborado por el Tribunal, el cual se llevará a cabo el lunes 30 de marzo, a las 16.30, en el Palacio de Justicia”.

Tras los rumores, fuentes del tribunal dijeron a LA NACION que asistirán los tres jueces supremos.

El nuevo reglamento es una propuesta que será analizada por el Consejo de la Magistratura el 1° de abril , cuando Rosatti presida primero las “reuniones de labor” y luego el plenario, donde será sometido a discusión.

Desde la Corte informaron que se les transmitió a los consejeros que la aspiración es que el reglamento sea analizado y tratado con el “respeto” que implica la propuesta que fue firmada por dos jueces del máximo tribunal.

De todos modos, en el Consejo de la Magistratura recordaron que hay otros 14 proyectos de reforma del reglamento de selección de jueces que se debaten desde hace un año y medio sin que los consejeros puedan ponerse de acuerdo.

En el Consejo se analizarán todos los proyectos, dijo un consejero a LA NACION , quien advirtió que no están obligados a hacer lo que dispuso la Corte. Difícil camino le espera a esta nueva iniciativa.

La propuesta de Rosenkrantz y Lorenzetti, que no es vinculante, fija límites al margen de acción política en el criterio de selección.

Los cambios propuestos reducen la discrecionalidad política en los concursos para jueces en momentos en que el Consejo de la Magistratura se dispone a cambiar su relación interna de fuerzas, con mayor incidencia del oficialismo de La Libertad Avanza en el organismo.

En la propuesta de la Corte, el peso de la selección pasa por el diseño de un banco de preguntas −corregido de manera automática−, la definición de los criterios de evaluación y la gestión del proceso.

El reglamento es un avance sobre la potestad de autogestión del Consejo de la Magistratura al disponer, por ejemplo, que los concursos para jueces se realizarán de ahora en más con un banco de preguntas con el formato multiple choice . También, se reduce la incidencia en el puntaje de la etapa de las entrevistas personales −el momento de mayor intervención “política” de los consejeros−: solo pueden asignar un 10% del puntaje total.

Con el argumento de reforzar la transparencia y reducir la discrecionalidad, el nuevo esquema redefine cómo se evalúa a los candidatos. Hay un fuerte giro hacia un modelo reglado , pues antes tenía peso el examen de oposición, antecedentes y la entrevista personal con una valoración subjetiva. Ahora se impone una lógica de evaluación tabulada, automatizada y con reglas preestablecidas .

Entre las innovaciones aparece como regla la instauración de concursos anticipados . Es decir que los concursos se convocan antes de que se produzcan las vacantes. La medida busca licuar la influencia del contexto político en los concursos.

Otro cambio es la implementación de un doble examen con anonimato reforzado . El primero es el de corrección automatizada, que funciona como filtro técnico. Y el segundo, de carácter práctico, evalúa la capacidad de resolución de casos y redacción de sentencias.

La entrevista personal deja de ser el espacio donde se definían muchas ternas. En paralelo, el nuevo reglamento introduce un sistema de evaluación de antecedentes tabulado .

La formación académica, los promedios universitarios, la experiencia profesional y la trayectoria en la función judicial son ponderados mediante criterios objetivos y previamente definidos. La intención es sustituir valoraciones por métricas verificables.

También se avanza hacia la digitalización del proceso , donde cada postulante contará con un legajo único, auditable y accesible, lo que mejora la transparencia y el control.

Eran frecuentes las quejas de candidatos que terminaban bien en los exámenes y perdían lugares en la lista definitiva. También eran frecuentes los casos de los candidatos de mitad de tabla que ascendían en la lista final, merced a la política, para convertirse en jueces a pesar de sus antecedentes.

Fuente: La Nación