La casa prefabricada que se vende por $510.000 el m² y se instala en 24 horas

Las casas prefabricadas ganan terreno como una solución más accesible frente a la construcción tradicional. En ese escenario, ya existen opciones similares: cabañas tipo container construidas en madera, chapa y vidrio, con valores que parten desde los $510.000 por metro cuadrado .

Este tipo de propuestas combina diseño modular con construcción artesanal, y permite adaptar cada proyecto según las necesidades del comprador. A diferencia de los modelos importados, que requieren costos logísticos e impuestos adicionales, estas opciones se desarrollan en el país y ofrecen mayor flexibilidad en el proceso.

El sistema se basa en estructuras de madera tratada, con terminaciones que combinan materiales modernos y tradicionales. La construcción incluye:

Además, estos modelos pueden incorporar muebles básicos por ambiente, lo que facilita su habitabilidad desde el inicio.

Uno de los puntos clave a la hora de evaluar el costo final es entender qué contempla el precio base. En este caso:

A su vez, si el terreno está a más de 80 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, se deben cubrir los gastos de estadía del equipo de trabajo durante el armado.

Al igual que las casas prefabricadas importadas, estas cabañas destacan por su rapidez de ejecución. Sin embargo, requieren ciertas condiciones previas:

El montaje se realiza una vez que el terreno está preparado, lo que reduce considerablemente los tiempos en comparación con una obra tradicional.

Fuente: TN