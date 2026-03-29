Llevar canela en polvo envuelta en papel aluminio: para qué sirve y qué atrae

De acuerdo con las creencias del Feng Shui , la antigua filosofía china, existen objetos y elementos que influyen en las energías de una persona y que podrían afectarlas tanto negativa como positivamente.

Para las prácticas de esta filosofía, los objetos personales que se llevan a diario ocupan un lugar importante, ya que funcionan como canales de energía en contacto constante con quien los usa. Uno de ellos es la canela, especialmente en polvo, un ingrediente que desde hace siglos se asocia con la atracción de abundancia, protección y bienestar .

A esta especia se le atribuyen diversas propiedades relacionadas con la prosperidad, la suerte y la energía positiva cuando se la utiliza de una manera específica, aunque se deben seguir ciertos pasos y cuidados para que surta efecto en la vida cotidiana.

Para potenciar la energía positiva y aprovechar todos los beneficios de este ritual, se deben tener en cuenta ciertas características y, sobre todo, la forma en que se guarda la canela:

El Feng Shui sugiere realizar este ritual en momentos de cambio, inicio de mes, comienzo de nuevos proyectos o cuando se busca renovar la energía personal. Es importante que la billetera o cartera esté limpia, ordenada y en buen estado para no bloquear la energía.

Bien utilizado, llevar canela en polvo envuelta en papel aluminio puede convertirse en un símbolo de atracción de abundancia, protección y apertura de caminos, siempre que se acompañe de hábitos conscientes y se respeten las recomendaciones del Feng Shui para mantener el equilibrio energético.

Fuente: TN