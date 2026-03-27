Kicillof ve mal a Milei y entiende que le queda poco, pero hay alarma por los escasos recursos para gobernar la provincia

“Le queda poco a Milei, pero depende de que hagamos lo que tenemos que hacer” , lanzó Axel Kicillof a modo de arenga en la movilización del 24 de marzo . Como otros referentes del peronismo, entiende que el Gobierno pasa por uno de sus peores momentos por el combo de economía en recesión, con la preocupación creciente por el nivel de empleo y la inflación todavía en una meseta alta, sumado al escándalo que no consigue superar Manuel Adorni y las revelaciones sobre la criptoestafa $LIBRA que involucran de manera directa al Presidente.

Kicillof le puso un pero a la conjetura que probablemente todos los asistentes a la marcha querían escuchar, referido a lo que el peronismo y otros espacios opositores deberán hacer en los próximos meses para organizarse, dejar atrás sus propias crisis y generar la expectativa de que podrán articular una propuesta convincente, más allá de cómo siga el rumbo del Gobierno.

En el caso de Kicillof, a su vez, uno de los principales motivos que pone en dificultades al Gobierno enciende una alarma para su administración bonaerense. La caída de la actividad económica, del consumo y el cierre de empresas -unas seis mil en la provincia- profundizan la baja de la recaudación. Con el corte hace dos años de las transferencias especiales de Nación, los menores ingresos por coparticipación y la reticencia de la Casa Rosada para autorizar el endeudamiento, funcionarios del Gabinete advierten sobre el riesgo de una “tormenta perfecta” , un pronóstico inquietante que también abarca a los municipios.

Con la convocatoria a los intendentes bonaerenses , Kicillof insistió con su rechazo al modelo económico implementado por Milei y buscó advertir sobre el impacto que tendrá en su administración y también en los distritos, en coincidencia con la disputa electoral que comenzará a recalentarse en la segunda mitad del año. La provincia ya asistió en diciembre a municipios con complicaciones para pagar el aguinaldo.

De los 135 jefes comunales acudieron al llamado cerca de la mitad , y más allá de ausencias previsibles como las del PRO la interna peronista otra vez se reflejó en los faltazos de algunos intendentes de La Cámpora y el Frente Renovador. Kicillof aceleró el armado de su propio espacio -el Movimiento Derecho al Futuro- en las provincias, puso un pie en la Ciudad con un acto la semana pasada en el Teatro Picadero y prepara otro para abril en la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, a la vez que lanzó el think tank del MDF.

“Hay distritos que son muy dependientes de la recaudación nacional y provincial que les gotea, y la crisis económica les está pegando durísimo. La provincia ha venido intentando suplir un montón de cosas, pero es cada vez más complicado soportar el déficit que genera el Gobierno nacional al incumplir transferencias a las que está obligado por ley ”, resumió un intendente peronista que asistió la reunión en el Salón Dorado de la gobernación.

En otro dato que activó alertas, por primera vez desde que Kicillof gestiona la provincia las clases no empezaron este año en la fecha prevista , pese al alineamiento político de la mayoría de los gremios con Kicillof. El gobernador actualizó la cifra que le reclama a la Nación por el freno de las transferencias no automáticas y obras inconclusas: más de 15 billones de pesos . La provincia recurrió a la Corte Suprema, ya hubo una audiencia en marzo y el tribunal fijó otra para el 21 de abril, focalizada en la deuda de la ANSeS con el sistema jubilatorio provincial.

Otras demandas giran en torno a los fondos vinculados a Seguridad, la compensación al Transporte del interior y el Incentivo docente, entre otros. “Es importante juntar fuerzas, que todos los distritos acompañen esa discusión” , remarcaron cerca de Kicillof. La coparticipación a los municipios de los recursos que se recuperen de las deudas de Nación con la provincia apuntará a reforzar ese propósito.

La expectativa se centra en la presentación ante la Corte Suprema más que en la recomposición de ingresos por la recaudación. “Nada indica que el Gobierno haga algo para reactivar y que este panorama se va a modificar, al contrario. El tema es a quién le van a pasar la factura. La historia de la política argentina indica que la gente no va para Dardo Rocha, cruza el Puente Pueyrredón”, se aferró a ese axioma un funcionario bonaerense sin detenerse en otra tendencia inexpugnable, la imposibilidad hasta ahora de los gobernadores bonaerenses de acceder a la presidencia por el voto popular, un karma que buscará romper Kicillof.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín