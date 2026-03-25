Kicillof acelera el armado nacional desde el sello del Movimiento Derecho al Futuro

LA PLATA.- El gobernador bonaerense, Axel Kicillof , acelera su armado nacional para posicionarse como alternativa de poder a Javier Milei en 2027 con un discurso que busca sumar fuerzas ajenas al peronismo desde el Movimiento Derecho al Futuro.

El mandatario ya quedó consagrado como nuevo presidente del Partido Justicialista Bonaerense el 15 de marzo. No hizo un acto formal para asumir con el escudo y la foto de Juan Domingo Perón, tras relevar a Máximo Kirchner en la conducción de ese espacio.

Por el contrario, martes y jueves de la semana que pasó protagonizó actos de lanzamiento del proyecto nacional donde no se presentó como líder del peronismo bonaerense, sino como referente del Movimiento Derecho al Futuro.

Incluso tuvo su primer acto en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Lejos de sustentarse en el Partido Justicialista porteño, estuvo acompañado por su ministro de la Producción, Augusto Costa , candidato de Kicillof para suceder a Jorge Macri . Desde un escenario en el Teatro Picadero convocó a terminar con el gobierno de Milei y con 20 años de macrismo en la ciudad.

Lo aplaudieron referentes históricos del kirchnerismo, como Carlos Tomada y Victoria Montenegro , que estuvieron con miembros del Gabinete bonaerense, de origen porteño como María Cristina Alvarez Rodríguez.

Dos días antes Kicillof había lanzado desde el Coliseo Podestá de La Plata el Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), un think tank desde donde aspira a construir propuestas acordes a su proyecto presidencial 2027.

Estuvo acompañado por treinta intendentes, entre ellos los alcaldes de La Plata, Julio Alak , y Avellaneda Jorge Ferraresi , de Avellaneda, dos históricos del Movimiento Derecho al Futuro que forman parte de los posibles candidatos a gobernador para la provincia de Buenos Aires.

En los dos actos Kicillof llamó a sumar fuerzas y escuchó desde la tribuna el estribillo: “Presidente, Axel Presidente”.

También estuvo vía on line en un acto en Córdoba armado por Carlos Caserio , adonde envió a su ministro de Seguridad, Javier Alonso . El ministro lo representó días pasados en otro acto en Santa Fe, siempre como parte del MDF.

En diciembre pasado Kicillof viajó a Formosa y se reunió con el gobernador Gildo Insfrán . Habrá más actividades por el interior del país hacia mitad de año.

En lo inmediato, este jueves Kicillof reunirá a sus alcaldes en esta capital para fortificar la estrategia de diferenciación frente a Milei.

No tiene agendado, en cambio, un acto de asunción formal en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. De este modo dejó claro que su construcción es a partir de los dirigentes leales, y desde allí sumar a otros espacios.

“Este no es un año de campaña, sino de construcción de un movimiento fuerte , confiable, que entusiasme a la mayoría y nos permita ponerle fin al gobierno de Milei y a 20 años de macrismo en la ciudad”, afirmó al encabezar un encuentro con militantes de diferentes organizaciones que integran el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la Ciudad de Buenos Aires.

“En la Ciudad de Buenos Aires hay que hacer un trabajo inmenso porque nos ha sido históricamente esquiva”, admitió. En lo que resta del año intentará salir a caminar otras provincias que son esquivas al peronismo y buscar la manera de ampliar su base de sustento.

Ayer, tras la marcha al participar de la marcha por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Kicillof dejó un mensaje a su adversario para 2027. “El futuro no es de Milei. El futuro es del pueblo. A Milei le queda poco”.

Fuente: La Nación