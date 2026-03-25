Lijo concentra las causas contra Adorni y pidió los contratos entre la TV Pública y la productora de Grandio

El juez federal Ariel Lijo concentró esta noche dos causas en las que se investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y pidió todos los contratos de la TV Pública con la productora Imhouse de Marcelo Grandio , el periodista que es amigo del ministro coordinador y que pagó los vuelos para alojarse en su casa de Punta del Este.

A pedido del fiscal Gerardo Pollicita , el juez Lijo solicitó la documentación, pues investiga si hay algún delito detrás del viaje familiar del jefe de Gabinete a Uruguay y en la relación entre Adorni y Grandio, dijeron fuentes judiciales a LA NACION .

Asimismo, la jueza María Servini se declaró esta noche incompetente en una causa paralela sobre el patrimonio de Adorni y la envió a su colega Lijo. Actuó a pedido del fiscal Carlos Rívolo .

En paralelo, hay otra causa que tiene el juez Daniel Rafecas , delegada en la fiscal Alejandra Mangano , por el viaje de Adorni con su esposa en el avión presidencial a Nueva York.

Las medidas judiciales requeridas esta noche por Lijo se denominan “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio”, lo que significa que si la persona no entrega lo solicitado, el magistrado está autorizado a allanar .

Asimismo, el juez pidió a la empresa Alpha Centauri S.A ., que fletó el avión que fue a Punta del Este, toda la documentación comercial, contable, bancaria y de operaciones relacionadas con el viaje efectuado con el avión Honda Jet matrícula LVHWA , que partió del aeropuerto de San Fernando a Laguna del Sauce, en Punta del Este, el 12 de febrero y regresó el 17 del mismo mes.

En particular, el juez quiere presupuestos, solicitudes de servicio, contratos, registros, comunicaciones mantenidas con los clientes, instrucciones relacionadas con la facturación y saber quién pidió el servicio.

El juez Lijo quiere saber quién es el titular de la aeronave y los detalles de cómo se contrató la ida y la vuelta.

Esto, en particular, porque Grandio dijo que pagó el viaje de ida y que la vuelta es parte de un paquete de 10 vuelos pagados por US$42.250 por Issin Agustín Ismael. Este piloto uruguayo facturó el vuelo de regreso, del 17 de febrero, a Marcelo Grandío el 9 de marzo, cuando se supo de la escapada de Adorni a Uruguay.

El juez quiere los originales o copias certificadas de todas las facturas, recibos, notas de débito o crédito, comprobantes de pago y registros contables. Lijo le pidió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria que se encargue de obtener esta información ante la empresa y levantar el secreto fiscal de Alpha Centauri S.A..

Al ARCA, Lijo le pidió un informe de la situación fiscal de la firma y de Grandio. También le requirió a la Oficina Nacional de Contrataciones que informe todos los acuerdos que se registren con Grandio y su productora IMHOUSE S.A. A la vez, la Televisión Pública debe detallar los contratos o programas que registra esa productora o Grandío.

Lijo ya había pedido al Gobierno informes sobre el viaje de Adorni , a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval. Quiere saber si el funcionario cumplía alguna misión oficial. Además, el magistrado dispuso levantar el secreto fiscal de la productora de TV y del piloto a quienes les facturaron el vuelo de ida y de vuelta, realizado en un avión privado .

El juez también quiere investigar al comprador del paquete de viajes. Se trata de Agustín Issin Hansen, un piloto corporativo que actualmente trabaja en Consultatio. Lijo pidió levantar el secreto fiscal de Issin Hansen . Luego apareció la factura del 9 de marzo donde Grandio también figura como quien pagó por ese vuelo.

El vuelo se hizo en un avión de la empresa Alpha Centauri S.A . Por el viaje de ida se pagaron 4.830 dólares . Por el paquete en el que está incluido el vuelo de vuelta la factura es de 42.250 dólares . Lijo solicitó además que los organismos públicos que operan en el aeropuerto de San Fernando entreguen toda la documentación que tengan vinculada con el caso, incluidos los registros de las cámaras de seguridad del aeropuerto .

Lijo pidió a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei , que le informe si hay allí “expediente, actuación, autorización, misión oficial, comisión de servicio, licencia, solicitud o liquidación de viáticos, asignación de pasajes, rendición de gastos” relativos al viaje de Adorni o su “estadía, alojamiento o financiamiento del viaje”.

Además, levantó el secreto fiscal de Imhouse SA y le pidió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) un informe sobre su situación fiscal, patrimonial, económica y financiera desde el 1° de enero de 2023 a la actualidad.

Lijo investiga si hay incompatibilidades por el viaje que pagó la productora, que a su vez tiene contratos con la TV Pública. El juez pidió al Banco Santander la información sobre Imhouse, su cuenta corriente, la fecha de apertura, cierre o modificación, y el legajo completo.

Estas medidas se pidieron en la causa promovida contra Adorni por los diputados nacionales Esteban Paulón, Pablo Juliano y Maximiliano Ferraro . Es uno de los tres expedientes abiertos en los tribunales de Comodoro Py en los últimos días contra el jefe de Gabinete.

El hecho que se investiga podría encuadrar en un posible enriquecimiento ilícito (de corroborarse que Adorni tuvo un crecimiento patrimonial apreciable que no puede justificar) o en un caso de dádivas .

Otra causa por enriquecimiento ilícito, promovida por la diputada Marcela Pagano , se tramita contra Adorni en paralelo, pero este expediente de Servini terminó unificándose en Lijo. En paralelo a lo del vuelo, se conoció esta semana que la esposa de Adorni registró a su nombre en noviembre de 2024 la casa en el country Indio Cua Golf Club de Exaltación de la Cruz que señaló en una denuncia penal la diputada Pagano .

Según documentación catastral, obtenida por LA NACION en un trámite regular ante la Dirección Provincial de Registro de la Propiedad bonaerense , Angeletti figura como única titular de la Unidad Funcional 380 de Indio Cua desde el 15 de noviembre de 2024, cuando se la compró a otro particular.

La denuncia que presentó Pagano sobre la casa de Indio Cua se montó sobre los cuestionamientos políticos que soporta Adorni desde que se conoció que su esposa había volado en el avión presidencial como parte de la comitiva que acompañó a Javier Milei a Miami y Nueva York y tras revelarse que había viajado en avión privado a Punta del Este con su familia durante el feriado de carnaval.

Fuente: La Nación