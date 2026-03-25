“Justo vos me decís racista”: el duro cruce entre Eduardo Feinmann y Agostina Páez, la abogada que volverá a la Argentina tras su detención en Brasil

En medio de la noticia de su pronto regreso a la Argentina, Agostina Páez vivió un momento de tensión al aire con Eduardo Feinmann . El periodista cruzó a la abogada y la acusó de racista. "Sabés que te equivocaste, que en Brasil no le podés decir 'mono' a alguien ni hacer el gesto del monito”, arremetió el conductor de Radio Mitre .

La santiagueña, acusada de injuria racial, no se quedó atrás y decidió responderle a Feinmann: “No soy racista. Vos que me matás por Twitter, no soy racista ”, remarcó, visiblemente incómoda. En esta oportunidad, la asesora letrada volvió a remarcar sus disculpas, aunque no tardó en reaccionar contra quienes la atacan.

"Me ha sorprendido que vos me ataques de esta manera, siendo que vos te has metido con la comunidad LGBT y has dicho que la Argentina no quería villeros . Justo vos me vas a decir racista...” , agregó Páez desde Río de Janeiro, donde permanecía detenida desde mediados de enero.

Luego del cruce al aire, el periodista redobló la apuesta y reposteó un video en el que Agostina daba a conocer la noticia de su regreso diciendo: "La abogada racista volvería a la Argentina". Más tarde, Feinmann publicó otro mensaje sobre el tema en su perfil de la red social X : "Admitió que cometió actos racistas".

La abogada racista volvería a la Argentina. https://t.co/Hifd0iKUPa

Luego de haber vivido lo que calificó como "la peor experiencia" de su vida, Agostina Páez podrá regresar a la Argentina tras una sentencia favorable . Porque en una audiencia clave que tuvo lugar el martes, se determinó que la representante jurídica no irá presa, aunque deberá pagar una multa y hacer servicios comunitarios.

A la espera de la resolución final del juez sobre su fianza, los abogados de la joven aseguraron que Agostina estaría de vuelta en casa en cuestión de días . Por su parte, la asesora letrada no tardó en compartir en sus redes un resumen del calvario que habría vivido: "Los días fueron muy duros, de mucha soledad y tristeza, pero también de mucha reflexión y aprendizaje".

Dispuesta a resarcir el daño que originó en un bar de Ipanema, la representante jurídica dijo haber aprendido lo que es el racismo: "Me informé, aprendí y entendí el dolor que puede causar", comenzó diciendo en una storie de Instagram . Una vez más, Páez reiteró su perdón: "Me arrepiento de mi reacción, cometí un grave error, pido disculpas nuevamente a todas las personas que se sintieron ofendidas", escribió.

"Si voy a la cárcel me mato", había dicho días antes. Preparada para regresar al país, la argentina contó que al magistrado le dijo "toda la verdad, todo lo que ha pasado". “Me siento aliviada, pero hasta que no esté en Argentina no voy a estar en paz . Voy a seguir encerrada porque he seguido siendo amenazada . Esta resolución no quita que no me puedan hacer algo”, adelantó la abogada sobre sus próximos pasos.

Fuente: Clarín