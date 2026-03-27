Juicio por YPF: las reacciones por el histórico fallo en EE.UU. a favor de la Argentina

Pocos minutos después de conocerse el histórico fallo de la Justicia estadounidense , que revocó la sentencia de primera instancia del juicio por la expropiación de YPF , Javier Milei y varios funcionarios del gobierno nacional salieron a festejar en redes sociales.

“Ganamos”, escribió en su cuenta de X el Presidente. Con el fallo, la Argentina se evita pagar más de US$16.100 millones. Además, confirmó que YPF fue correctamente exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización.

“Ganamos el juicio de TPF...!!! MAP. MAGA. VLLC!”, escribió Milei. “La Cámara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco más de lo que fue el préstamo del FMI en 2024). Es histórico, impensado, el mayor logro jurídico de la historia nacional. TMAP!”, amplió el primer mandatario.

El Presidente reaccionó a la decisión de la Justicia norteamericana en la previa de un acto con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni (quien afrontar su semana más difícil por las denuncias por sus bienes), y la ministra Sandra Pettovello y cuestionó a quienes critican sus reiterados viajes a los Estados Unidos: “ Ah pero los viajes...Ah pero el mameluco...Ah pero los USD 18.000M...TMAP. VLLC! ”.

*GANAMOS EL JUICIO DE YPF* La Camara acaba de revocar totalmente la condena contra la Argentina: el mejor escenario posible (y con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia). Esto implica que Argentina no debe pagar NADA de los aproximadamente hoy USD 18MIL MILLONES (un poco… https://t.co/r73pVtRDPj

Ah pero los viajes... Ah pero el mameluco... Ah pero los USD 18.000M... TMAP. VLLC! https://t.co/gNGvjx97DQ

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En pleno escándalo por la presencia de su esposa en un vuelo oficial a Nueva York, los cuestionamientos sobre su crecimiento patrimonial y un vuelo en avión privado a Punta del Este, el jefe de Gabinete Manuel Adorni se sumó a la noticia con dos posteos. En el primero, expresó: “Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin”.

A los pocos minutos, escribió un segundo mensaje más escueto: “ Hablame de gestión. Fin ”.

Ganamos: la Justicia de los Estados Unidos anuló la condena por el caso YPF a la República Argentina. Dios bendiga a la República Argentina. Fin.

Hablame de gestión. Fin. https://t.co/W9oa8GJGQq

El ministro de desregulación y transformación del Estado, Federico Sturzenegger, también se pronunció sobre la decisión y destacó la defensa: “ Felicitaciones Presidente: su liderazgo y visión fueron cruciales . Pero felicitaciones también al equipo legal de la Procuración. Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Héroes! VLLC!“.

Felicitaciones Presidente @JMilei : su liderazgo y visión fueron cruciales. Pero felicitaciones también al equipo legal de la Procuración. Ganaron funcionarios que cobran 1000 dólares por mes en la pelea contra los estudios de abogados más importantes del mundo. Heroes! VLLC! https://t.co/Gm0QqnOLcj

Por su parte el titular de economía, Luis Caputo , subrayó la magnitud del anuncio en la misma red social: “TREMENDA NOTICIA!! Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!”.

TREMENDA NOTICIA!! 🇦🇷🇦🇷🇦🇷 Innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un settlement y jamás les dimos cabida!! Tremendo trabajo del equipo legal!! Felicitaciones a todos!!

La senadora Patricia Bullrich fue otra de las figuras clave del oficialismo que reaccionó a la noticia: citó un discurso propio, pronunciado 14 años atrás, para referirse al fallo y apuntó contra gestiones anteriores. “GANAMOS EL JUICIO DE YPF. Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof , dimos vuelta un fallo que les costaba a los argentinos 16.000 millones de dólares. El Gobierno logró invalidar la condena de primera instancia. No se paga. Hace más de 10 años lo advertí. Estamos ordenando y resolviendo el desastre que dejaron”, sostuvo.

GANAMOS EL JUICIO DE YPF Después de años de decisiones irresponsables del inútil de Kicillof, dimos vuelta un fallo que le costaba a los argentinos 16.000 millones de dólares. El Gobierno del Presidente @JMilei logró invalidar la condena de primera instancia. No se paga. Hace… https://t.co/PdIx650ggE

En simultáneo, el presidente de YPF , Horacio Marín , que ya se mostraba optimista respecto al potencial de la empresa por el auge del GNL en medio de la guerra en Medio Oriente, destacó el anuncio. El directivo respondió al posteo del Presidente y dijo que se trataba de “ un día histórico ”.

UN DÍA HISTÓRICO https://t.co/6KzVjCsLxA

De un modo más combativo, el ministro de interior, Diego Santilli , subió un díptico que compara a Javier Milei con el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof . Acompañó esa imagen con un mensaje que afirma: “De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares”.

De un lado, un tipo con un mameluco que le hizo ganar el juicio a YPF. Del otro, el culpable de haber generado un reclamo por 18.000 millones de dólares. pic.twitter.com/mqwSuYC5jN

En tanto la secretaria legal y técnica del Gobierno, María Ibarzabal Murphy , festejó el falló durante una entrevista que más tarde difundió la Oficina de Respuesta Oficial. “Esta es una noticia que impacta rotundamente no solo para YPF, sino para la Argentina. Es un día para festejar, porque las probabilidades de que pase esto eran del 15% ”, aseguró.

Secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, sobre el triunfo histórico en el juicio por la expropiación de YPF: “Esta es una noticia que impacta rotundamente no solo para YPF, sino para la Argentina. Es un día para festejar, porque las probabilidades de que pase esto eran… pic.twitter.com/75re2Q2Mve

Fuente: La Nación