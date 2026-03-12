Javier Timerman recordó una insólita anécdota de Alberto Fernández con empresarios de Nueva York

El economista y analista financiero Javier Timerman contó una anécdota sobre el expresidente Alberto Fernández al recordar una reunión con inversores tras las elecciones primarias de 2019. El relato surgió a propósito del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York para participar del “Argentina Week”, donde brindó un discurso ante empresarios e inversores en el nuevo edificio del banco JPMorgan Chase.

“Cuando Fernández ganó las PASO [agosto 2023] yo intenté organizar una reunión con inversores para que lo conozcan. Me costó un montón en ese momento organizar porque no había con quién hablar; fue una desorganización. Finalmente se establece la reunión en el búnker de Unión por la Patria”, relató Timerman en diálogo con el canal de streaming Se Viene.

Luego, marcó que había “cinco o seis inversores de los grandes” para conocerlo al ahora expresidente. “Estábamos esperándolo. Llegó dos horas tarde Alberto. Charlamos. Y en un momento, una de las personas que ahora organiza este Argentina Week era de JP Morgan. Le dio a Fernández una carta del presidente [del banco, Jamie Dimon] invitándolo a Nueva York a dar una charla y se puso a disposición”, indicó Timerman, hermano del excanciller Héctor Timerman.

Fue tras ello que sumó: “Alberto hizo un chiste en el que dijo ‘¿JP Morgan? No, yo estoy con la Juventud Peronista, muchachos, a mí no me vengan con JP Morgan’. Se fueron todos. ¿Le hubiese ido mal si Alberto iba?“.

En otro tramo de la entrevista, el analista financiero insistió en que la oposición peronista “debería revisar su relación con el mundo capitalista” porque “no se puede desarrollar un país sin capital”.

Ante unos 400 ejecutivos, fundadores de empresas, CEO, inversionistas y banqueros reunidos por la “Argentina Week”, Milei lanzó un fuerte embate contra los “empresarios prebendarios” y afirmó que se “terminó la Argentina corrupta” .

Muchos de los empresarios, CEO y ejecutivos consultados por LA NACION —la mayoría prefirió mantener reserva— dividieron en dos partes el discurso del Presidente, de 44 minutos. Una, la de los ataques a Rocca y a Madanes Quintanilla , y otra, el mensaje sobre el rumbo del plan económico del Gobierno .

“El Presidente arrancó muy tranquilo… pero después fue muy directo en el ataque. No sé si está bueno hacerlo en este ambiente ”, dijo uno de los banqueros presentes. Los gestos en su rostro demostraban cierto inconformismo con el discurso del mandatario libertario. “Le podría haber hablado más a los inversores” , señaló.

“Mensaje 100% local: hubiera pensado algo más para afuera que para adentro” , evaluó, sin anestesia, un director ejecutivo de un banco extranjero que mira de cerca los vaivenes de la Argentina.

Otros lo calificaron como “correcto” , pero “sin novedades” destinadas a captar la atención de los inversores, el foco central de esta iniciativa que ha sido una de las grandes apuestas del Gobierno. “No fue un mensaje tan orientado a ‘vender’ las oportunidades del país, y los ataques taparon en parte eso” , indicó un empresario del sector energético con negocios en la Argentina.

Fuente: La Nación