Así trasladaban al diputado tucumano que fue violentamente agredido por un hombre

En medio de la preocupante situación que atraviesa gran parte del territorio de Tucumán debido a las inundaciones, el diputado nacional Federico Pelli, de La Libertad Avanza (LLA), fue brutalmente atacado el miércoles mientras participaba de un operativo con las víctimas de los anegamientos. El agresor, que luego fue detenido, le dio un cabezazo con tal violencia que el edil quedó tendido en el suelo con el rostro ensangrentado y tuvo que ser trasladado en ambulancia hasta un centro de salud privado local . Una compañera confirmó que la víctima sufrió la fractura del tabique .

El gobernador tucumano Osvaldo Jaldo confirmó, a través de un posteo en la red social X, que “la policía procedió a la detención del agresor, poniéndolo a disposición de la justicia para que avance con la investigación y determine las responsabilidades que correspondan”.

El diputado fue increpado por Marcelo Segura, un puntero vinculado por fuentes del oficialismo como integrante afín al justicialismo , y en medio de la discusión, el legislador recibió un cabezazo que le causó una herida en la zona del tabique nasal. El hecho se produjo sobre la Ruta 157 en la localidad de La Madrid , ubicada al sudoeste de la provincia.

Tras la agresión, Pelli, quien quedó con el rostro ensangrentado, confirmó que presentará una denuncia contra Segura, a quien vinculan con el ministro del Interior tucumano, Darío Monteros. Este jueves, cerca del mediodía, habrá una conferencia de prensa en la sede que tiene la filial de LLA en San Miguel de Tucumán para referirse a lo sucedido .

Desde la bancada libertaria difundieron un comunicado en el que condenaron la embestida contra el legislador. “Ningún acto de violencia va a detener nuestro accionar en ninguna provincia por más que la política se oponga. Esperamos que la Justicia actúe”, concluyeron desde el espacio oficialista.

Junto con Pelli estaba la diputada nacional libertaria Soledad Molinuevo, quien dio detalles de lo ocurrido en diálogo con LN+ . “Vinimos con un camión con donaciones y cuando nos estábamos acercando para entregar la mercadería, este señor no nos dejaba pasar. Federico le dijo: ‘¿Vos quién sos?’. Y el señor le dijo que era él el que no lo iba a dejar pasar" , narró la legisladora.

Tras ser golpeado con la cabeza del atacante, “Federico cayó al piso semiinconsciente. Pensé que lo había matado ; el cabezazo fue tremendo. Una ambulancia lo asistió, pero al ver que tenía algo más grave, lo derivaron al hospital de Concepción. Se confirmó que tenía una fractura de tabique y fue derivado a una clínica privada en San Miguel de Tucumán ”, detalló Molinuevo.

Fuente: La Nación