Interna libertaria: un tuitero de Santiago Caputo fue despedido como asesor de Presti en Defensa

En medio de la interna entre Karina Milei y Santiago Caputo , un tuitero y columnista del streaming Carajo, de la escudería del asesor presidencial , fue removido del ministerio de Defensa donde, si bien no llegó a asumir formalmente como asesor del ministro Carlos Presti , supo ocupar durante varias semanas una oficina en el Edificio Libertador.

Se trata de Nicolás Promanzio , panelista del canal de streaming Carajo y participante habitual del ciclo La Misa, el programa que conduce el Gordo Dan , que el 20 de diciembre había anunciado que se sumaría a la por entonces nueva gestión de Presti. "A partir de ahora, voy a estar dando una mano y trabajando. No voy a profundizar en detalles”, aseguró el joven militante de Javier Milei en el programa que conducía en el streaming Neura.

Surgido de Las Fuerzas del Cielo, el espacio político que conducen Dan y el diputado provincial Agustín Romo bajo la sombra del asesor presidencial, este joven rosarino se licenció en Relaciones Internacionales en la Universidad Austral pero desde hace tiempo oficia como comunicador en temas castrenses.

Desde el inicio de la gestión libertaria tuvo acceso al ministerio de Defensa, primero con Luis Petri y luego con Presti. Así, realizó coberturas de ejercicios conjuntos entre las Fuerzas Armadas y sus similares de los Estados Unidos y, desde un lugar de privilegio, cubrió la presentación de los aviones supersónicos F-16, en la base área de Río Cuarto, en diciembre pasado.

En diálogo con Clarín , Promanzio descartó que su salida se vincule a la interna entre el asesor presidencial y la secretaria general de la Presidencia. " Durante el verano estuve en conversaciones con diversas personas sobre el tema y después reflexionarlo profundamente y poner todo en la balanza decidí que era mejor seguir colaborando desde afuera en mi rol de comunicador , que viene creciendo fuertemente en los últimos años, y que le sirve más a las fuerzas dado que no hay nadie más que haga lo mismo", explicó. De hecho, el joven acaba de lanzar un nuevo canal de comunicación digital.

Fuentes oficiales consultadas, en tanto, deslizaron que el joven "nunca encajó" en la red de confianza del nuevo ministro, al que supo visitar en su despacho en diversas ocasiones. Entre fines de diciembre y mediados de febrero ocupó una oficina en el piso 11° del Edificio Libertador. "Planteaba temas muy ambiciosos que no tienen que ver con las necesidades más urgentes, como recomponer el salario de los militares o mejorar a la obra social IOSFA", indicó un funcionario al tanto de las discusiones.

Presti asumió en diciembre en reemplazo de Luis Petri con el respaldo de Karina Milei. Logró mantener su estatus de general en actividad y suele participar de actos oficiales vestido de fajina. Hace pocos días regresó de los Estados Unidos donde negoció convenios.

Este posicionamiento político no le impidió en enero pasado recibir en su despacho a Santiago Caputo , con quien dialogó, entre otros temas sobre la reforma de la SIDE que, entre otras modificaciones, ordena el subsistema de inteligencia militar.

Las fuentes castrenses consultadas no descartan que la cruenta interna entre Karina y el consultor político haya tenido vinculación con la salida del "tuitero" de Defensa pero destacan que durante su breve paso por el histórico edificio no logró hacer pie con un proyecto que convenciera al actual ministro. De hecho, nunca se oficializó su nombramiento pese al interés del joven en ser designado en el Boletín Oficial.

"Es un pibe y pensó que iba a tener otra relevancia en el ministerio. Y es difícil convivir con personal con más de 30 años de servicio. Y el hecho que haya agitado su llegada a Defensa desde el streaming de Carajo también pareció como un elemento de presión", remarcó, a su turno, otra calificada fuente oficial consultada.

