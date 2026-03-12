Milei y Presti comprometieron a las FFAA en la lucha contra carteles criminales y terroristas extranjeros en el viaje a EE.UU.

Un análisis pormenorizado de los documentos que firmaron recientemente en los Estados Unidos el presidente J avier Milei con Donald Trump , y anteriormente el ministro de Defensa, Carlos Presti , con el secretario de Guerra norteamericano, Pete Hegseth, da cuenta de que ambos comprometieron a las Fuerzas Armadas argentinas en la lucha contra los carteles criminales y terroristas extranjeros . El compromiso conlleva la posibilidad de llevar adelante acciones armadas hasta “demolerlos” y también que las instituciones armadas de EE.UU. instruyan a los argentinos en la cuestión.

Ambos son documentos firmados de puño y letra por el Presidente al adherir al documento producido por el encuentro “Escudo de las Américas”, el sábado pasado, y el ministro de Defensa dos días antes en Miami, en el contexto de la alianza incondicional que el gobierno del libertario mantiene con el republicano.

Sin embargo, desde el Congreso ya se evalúa un pedido de interpelación a Presti , mientras especialistas alertan que el compromiso militar con la lucha antinarco y antiterrorista que puede obligar al país a colaborar en -por ejemplo- la eliminación de grupos en el Caribe o hasta en países limítrofes como Brasil, violan, desde el vamos, la actual Ley de Defensa. Más allá de algunas resoluciones puntuales firmadas por los gobiernos de los Kirchner y continuadas sucesivamente hasta el ministro Petri sobre actividades fronterizas en el norte del país, l a Ley de Defensa no permite a las Fuerzas Armadas actuar en asuntos que los lleva, a través de su propia ley, el Ministerio de Seguridad.

Marcelo Seghini, especialista en Defensa de la Fundación Alem, advirtió que Argentina rubricó a través de Milei y Presti un documento que entraña un problema doblemente grave: Introduce a las FFAA en doctrinas y preparación para la cual no están entrenadas. La Ley de Defensa y la actual DPND (la Directiva de Política de Defensa Nacional) no permiten la participación de militares en estos asuntos. Para el caso, el ex ministro Petri nunca avanzó con los cambios en ese sentido que había prometido.

El acta de compromiso de lucha contra carteles criminales (Commitment to Countering Cartel Criminal Activity) impone una doctrina que está explicitada en las Directivas de Política de Seguridad Nacional de EE.UU . de diciembre de 2025, un problema ajeno a la Argentina.

Otros legisladores, como Esteban Paulón, están reclamando que los compromisos adquiridos en el último tiempo, como la adhesión al Consejo de Paz, pasen por el Congreso.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (NSS) de Estados Unidos, publicada en diciembre de 2025 bajo la administración de Trump, marca un giro radical hacia el “realismo geopolítico” y la doctrina de “Estados Unidos Primero”. El documento abandona el enfoque globalista de décadas anteriores para centrarse en la protección directa del territorio y la prosperidad económica estadounidense . Son varios los pilares, uno de ellos la seguridad fronteriza como enorme prioridad, rechazando lo que llaman la “inmigración masiva y descontrolada”.

También se plantea la seguridad económica a través del uso de aranceles unilaterales y la prioridad al hemisferio occidental (Doctrina Monroe), con América Latina y el Caribe dejando de ser periféricos. La administración revive la Doctrina Monroe para impedir que potencias extranjeras -especialmente China- ganen influencia en la región, considerada ahora una extensión directa de la seguridad interna de EE.UU.

El viernes pasado, en medio de los bombardeos de Estados Unidos e Israel a Irán, y del contraataque del régimen a ambas fuerzas y también a sus bases militares en las monarquías árabes del Golfo Pérsico, Presti viajó a Miami a acompañar al secretario de Guerra de Trump. Fue una reunión de 15 aliados del mandatario sobre temas de amenazas regionales, crimen organizado y otros asuntos que en Argentina, por ley, son de Seguridad.

El ministro también firmó una declaración llamada abiertamente Declaración Conjunta Contra Carteles que tiene por propósito “reafirmar relaciones de seguridad y defensa en el hemisferio occidental y comprometerse a ampliar la cooperación para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y amenazas compartidas”.

Como ejes centrales, amplía “la cooperación multilateral y bilateral para la seguridad en la región”, y la cooperación “en seguridad fronteriza, lucha contra narcoterrorismo y tráfico ilícito, protección de infraestructura crítica y otros ámbitos mutuamente acordados”.

El documento es bilateral con Estados Unidos . Brasil no firmó y entonces resta la duda sobre su valor, por ejemplo, en la Triple Frontera . Promueve una política de “Peace through Strength” (la paz a través de la fuerza) para enfrentar amenazas futuras.

Propone unirse a una coalición para combatir narcoterrorismo y otras amenazas compartidas. Pero eso requeriría nuevas leyes de defensa.

Presti se comprometió a expandir la cooperación multilateral y bilateral para la seguridad en la región; y la cooperación en seguridad integral de fronteras (enfoque de gobierno completo, pero bajo la órbita del Ministerio de Seguridad), al igual que el compromiso de combatir con militares el narcoterrorismo y el tráfico ilícito . Otro punto de compromiso fue el de la protección de infraestructuras críticas, otro viejo debate.

La firma del ministro de un compromiso semejante cayó muy mal en las Fuerzas Armadas, siempre renuentes a participar en asuntos de seguridad interior, algo que Presti, como uniformado en actividad aún, conoce al pie de la letra. Sobre todo porque alrededor del 64% de los efectivos de las FFAA están por debajo de la línea de pobreza, no tienen obra social ni prestaciones médicas y el presupuesto de Defensa aprobado solo alcanzará para pagar los sueldos y funcionar hasta julio.

Por su parte, Milei, tal como figura en el documento publicado por la Casa Blanca tras su participación en el encuentro de Trump titulado “Escudo de las Américas”, en el que estaban por ejemplo Santiago Peña, de Paraguay, y Daniel Noboa, de Ecuador -que ya tienen en danza una cooperación con Estados Unidos en estos asuntos-, comprometió a la Argentina de la siguiente manera:

-Los c árteles criminales y las organizaciones terroristas extranjeras en el hemisferio occidental deben ser demolidos en la mayor medida posible, de conformidad con la legislación aplicable.

-Estados Unidos y sus aliados deben coordinarse para privar a estas organizaciones de cualquier control territorial y de acceso a financiamiento o recursos necesarios para llevar adelante sus campañas de violencia.

-Estados Unidos entrenará y movilizará a las fuerzas militares de los países socios para conformar la fuerza de combate más efectiva posible para desmantelar a los cárteles y su capacidad de exportar violencia y ejercer influencia mediante la intimidación organizada.

-Estados Unidos y sus aliados deberán mantener a raya las amenazas externas, incluidas las influencias extranjeras malignas provenientes de fuera del hemisferio occidental.

Redactora especialista en política exterior natashan@clarin.com

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín