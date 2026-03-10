Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente dijo que se acabó la Argentina corrupta y acusó a Rocca y Madanes Quintanilla de atacar a los argentinos “en connivencia con políticos ladrones”

Javier Milei inaugura este martes 10 de marzo la Argentina Week 2026 , un encuentro que se realiza en Nueva York donde intenta atraer inversiones para el país. En la previa, el presidente tuvo un breve encuentro con el CEO de JP Morgan. Todas las novedades del Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín .

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, destacó la presencia de mandatarios provinciales de distintos espacios políticos en las actividades realizadas en Nueva York. "El hecho de que las provincias, que somos las dueñas de los recursos, estemos acompañando al Gobierno nacional en un momento donde necesitamos que se invierta más y agregarle valor a esos recursos que exportamos, es fundamental", enfatizó.

"Es un gesto de madurez dirigencial muy importante. Acá hay gobernadores prácticamente de todos los signos políticos y hacía mucho que la Argentina no veía un gesto político de estas características. Esto ahora se tiene que traducir en resultados tangibles, en inversiones concretas y en lo más importante que es previsibilidad y una agenda de desarrollo a mediano y largo plazo", enfatizó

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés, destacó la importancia de la presencia argentina en Nueva York durante las actividades organizadas en la sede de JPMorgan y subrayó el valor de recuperar "un espacio de diálogo buscando inversiones y mostrando las oportunidades que tiene Argentina".

En ese sentido, afirmó que el encuentro permitió que empresarios de distintos sectores escuchen de primera mano la exposición del presidente Javier Milei sobre "cuál va a ser el rumbo de la macroeconomía en el siguiente tiempo y en cómo se toman las decisiones".

El presidente de JPMorgan en Argentina, Facundo Gómez Minujín, destacó el consenso entre gobernadores de distintos espacios políticos durante las actividades en Nueva York y aseguró que ese gesto de coincidencia fue uno de los momentos más destacados de la semana, en referencia al encuentro que reunió a mandatarios provinciales ante inversores y empresarios.

"Me encantó haber visto a todos los gobernadores juntos, de partidos distintos, que pensaban relativamente parecidos fue uno de los mejores momentos de la semana de Nueva York. Realmente", remarcó al valorar la señal de consenso mostrada durante las actividades.

El embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford, destacó la participación del presidente Javier Milei en el marco de “Argentina Week 2026” y calificó su exposición como “extraordinaria”. Según explicó, el mandatario se enfocó en "el tema más importante que existe hoy que es la moral y hacer lo correcto", lo que lo posiciona "en un lugar diferenciado con relación al resto de los políticos".

"Este evento es un ejemplo perfecto de la expectativa que existe con respecto a la Argentina que se viene, que es la Argentina que está transformando el presidente Milei como nunca antes porque las bases son sólidas y son reales", resaltó el diplomático en diálogo con Clarín .

En esa línea, el embajador de Argentina en Estados Unidos remarcó: "El superávit es verdadero. La baja de la inflación es real. La baja de la pobreza está pasando. Todo esto genera un marco perfecto para las inversiones que es lo que estamos discutiendo esta semana".

El presidente Javier Milei se retiró de la inauguración de “Argentina Week 2026” en la ciudad de Nueva York tras participar del acto de apertura y mantener contactos con empresarios e inversores.

A la salida del evento, el mandatario fue acompañado hasta la puerta por el presidente de JPMorgan en Argentina, Facundo Gómez Minujín, uno de los impulsores del encuentro, y el embajador de la Argentina en Estados Unidos, Alejandro Oxenford.

"El déficit cero hace que el superávit primario cubra el pago de intereses, por ende la deuda no varía. Consecuentemente, la relación deuda-producto es no creciente, por ende Argentina es solvente intertemporalmente. Por lo tanto, tarde o temprano la tasa de interés va a bajar porque va a bajar el riesgo país. Vamos a seguir pagando, no vamos a ceder en esa política de honrar nuestros compromisos", enfatizó el presidente Javier Milei.

En esa línea, el Presidente subrayó: "Hemos hecho un culto del derecho de propiedad. Hemos logrado hacer una estabilización exitosa sin tener que expropiar a nadie con Plan Bonex, corralitos o cualquiera de esas aberraciones que se hicieron en el pasado. Todo lo que hicimos lo hicimos respetando el derecho de propiedad y si se respeta el derecho de propiedad, las deudas se pagan".

El presidente Javier Milei disertó este martes en la apertura de la Argentina Week 2026 en Nueva York, a donde asistió acompañado por una gran comitiva, dentro de la cual se encontraba el titular del Banco Central, Santiago Bausili, a quien le aseguró que pronto le "saldrán dólares de las orejas" dado que estimó que el país se verá "favorecido" en el marco de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán.

"Frente a un shock que asumo transitorio de lo que esta pasando en el mundo, porque los buenos vamos a ganar, aún en esta coyuntura transitoria, a la Argentina le mejoran los términos de intercambio; por lo tanto, con hacer las cosas bien, paga", aseguró Milei durante su discurso. Seguí leyendo.

El presidente Javier Milei aseguró que las decisiones del Ejecutivo nacional "están sostenidas sobre lo que es justo" y retrucó: "Si alguna política que fuera justa tuviera una contracara negativa desde el lado de vista electoral, para eso soy un estoico, para bancarme el costo que me tenga que bancar por hacer lo correcto".

"De eso podemos dar pruebas desde el primer día. Nosotros llegamos y teníamos déficit fiscal consolidado de 15 puntos del PBI y gracias a titanes como (el ministro de Economía Luis) 'Toto' Caputo, (el canciller) Pablo Quirno y (el Presidente del Banco Central) Santiago Bausili hicimos lo imposible", destacó.

"Si yo le devuelvo la libertad a los argentinos, que puedan disponer libremente de sus ingresos, obviamente van a asignar los recursos donde les conviene más y entonces van a pagar los neumáticos más baratos, quedará dinero disponible y lo gastará en otros bienes, por lo cual va a haber eficiencia económica", enfatizó el presidente Javier Milei.

Y continuó: "Eso va a implicar que los salarios sean más altos porque los trabajadores van a sectores más productivos y al mismo tiempo pagan bienes más baratos. Es decir que aumentan los salarios reales, aumenta el bienestar y en el medio hay menos corrupción, hay menos robo y se benefician 48 millones de personas".

"Me voy a tomar 5 minutos para explicar las recientes discusiones que hemos tenido en Argentina y que básicamente, algún trasnochado, quiso mostrar como que nosotros somos anti empresa, verdaderamente algo que nunca se me hubiera ocurrido que fuera el ataque a un liberal. Tenemos gente mala en frente, pero además creativa para el mal", enfatizó el presidente Javier Milei.

En su intervención, el jefe de Estado destacó: "Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios".

Y continuó: "Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

Al referirse directamente a Madanes Quintanilla, Milei lo acusó de extorsionar al Gobierno a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar. "Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral.. y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños".

"Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis. ¿A caso se creen que en el Estado hay ángeles?", sentenció.

El presidente Javier Milei aseguró que su gestión busca avanzar hacia una transformación profunda del país basada en principios de libertad económica, aunque remarcó que existen límites en las herramientas de política que se pueden utilizar.

“Nosotros tenemos como objetivo hacer de Argentina el país más libre del mundo, pero la forma de alcanzar los objetivos que les planteo a cada uno de mis ministros es que no todos los instrumentos de política son aceptables. Es decir, hay restricciones morales", enfatizó Milei en la inauguración de "Argentina Week 2026" en Nueva York.

En ese marco, el libertario afirmó que el rumbo económico debe sostenerse en criterios éticos además de resultados. “Cuando uno hace lo que es justo, la economía prospera. Sin embargo, cuando uno por conseguir algún resultado de corto plazo aplica medidas que son injustas, eso tarde o temprano termina mal", puntualizó Milei.

El presidente Javier Milei llegó a la inauguración de "Argentina Week 2026" en la ciudad de Nueva York, una actividad organizada por la Embajada Argentina en los Estados Unidos; el JPMorgan y el Bank of America.

Al arribar al lugar donde se desarrollará la actividad, el jefe de Estado fue recibido por el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon, con quien mantendrá un breve encuentro.

El presidente Javier Milei celebró la convocatoria de Argentina Week en Nueva York y aseguró que el evento superó ampliamente las expectativas iniciales. "Se esperaban 150 inscriptos y se anotaron 400. Hay 500 personas en espera. Es un éxito rotundo", resaltó.

En diálogo con A24 , el libertario destacó que se trata de “un evento de una potencia enorme que todo el mundo está gratamente sorprendido". Además, el jefe de Estado se refirió a las conversaciones que viene manteniendo en Estados Unidos: "Estamos haciendo un trabajo muy prolijo que creo que va a resultar en el bienestar de los argentinos".

La agenda oficial difundida por la Casa Rosada indica que Milei tendrá a las 9.45 de este martes un breve encuentro del Presidente con el CEO del JPMorgan, Jamie Dimon. Luego, a las 10, inaugurará la Argentina Week 2026. Finalmente a las 13, siempre horario de la Argentina, tomará un vuelo hacia Chile para participar mañana de la asunción del nuevo presidente José Antonio Kast.

En un restaurante italiano de la calle 56, en el Midtown de Manhattan, cenaban Bill y Hillary Clinton y en otro, a pocos metros, Cillian Murphy, el actor de Peaky Blinders. Pero la fila larga de personas de traje oscuro se veía en el coqueto edificio de al lado, el consulado argentino en Nueva York, donde unas 400 personas sortearon pacientemente los controles de seguridad y abarrotaron anoche el edificio en el cóctel de lanzamiento del Argentina Week, un encuentro de funcionarios, banqueros e inversionistas con intereses en el país que tendrá este martes su jornada principal en la sede del JPMorgan con el discurso del presidente Javier Milei. Seguir leyendo

Fuente: Clarín