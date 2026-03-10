Confirmaron que el cuerpo hallado en Costa del Este es el del hombre que estaba desaparecido

ZONALES

La Justicia confirmó que el cuerpo hallado en las últimas horas en el acceso a Costa del Este corresponde al hombre de 78 años, Alejandro Estankevicius que era intensamente buscado desde fines de febrero en esa localidad del Partido de La Costa.





El hallazgo se produjo cuando personal policial que participaba del operativo de búsqueda encontró un cuerpo sin vida en un zanjón ubicado a la altura del kilómetro 333, en el acceso a la localidad. El lugar se encuentra entre pajonales y presenta escasa visibilidad.





Por las características físicas y la vestimenta, los investigadores determinaron que se trataba del jubilado que había sido denunciado como desaparecido. Posteriormente se avanzó con las pericias correspondientes para confirmar la identidad.





Qué reveló la autopsia





El cuerpo fue trasladado para la realización de la autopsia en Paraje Pavón, procedimiento que se realizó durante la noche del lunes.





Según el informe preliminar al que accedió CNM del médico policial que intervino en el procedimiento, la causa del fallecimiento fue no traumática y de origen cardíaco.





Los especialistas indicaron además que no se detectaron lesiones externas evidentes, aunque debido al estado de descomposición y a las características del lugar donde fue encontrado el cuerpo se dispusieron estudios complementarios.





Las conclusiones finales quedarán sujetas a los análisis toxicológicos de las muestras de sangre y al estudio del cardiodesfibrilador implantado que el hombre tenía colocado, elementos que podrían aportar más información sobre el momento de la muerte.





Cómo había comenzado la búsqueda





La búsqueda se había iniciado el 25 de febrero, cuando su esposa denunció que el hombre había salido de su vivienda durante la madrugada, alrededor de las 2, luego de despertarse alterado, situación que atribuyó a un cambio reciente en su medicación.





El jubilado se retiró a pie, sin teléfono celular ni dinero. Además padecía problemas cardíacos y enfermedad de Parkinson, por lo que se activó el protocolo de búsqueda de personas.





Durante varios días se realizaron rastrillajes en la zona de playa, médanos, barrios cercanos y distintos sectores de Costa del Este, con participación de personal policial, guardavidas y equipos municipales.





La causa continúa bajo intervención de la UFID N.º 1 del Partido de La Costa, que mantiene abierta la investigación mientras se aguardan los resultados de las pericias complementarias.