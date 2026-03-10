Pergamino: se prendió fuego una camioneta y dos soderos la apagaron a sifonazos

Un insólito suceso tuvo lugar este jueves en Pergamino cuando una camioneta se prendió fuego y, ante la emergencia, dos soderos decidieron apagar las llamas a sifonazos . Algunos transeúntes también se sumaron al combate del incendio, que finalmente terminó de ser extinguido con la ayuda de los bomberos.

Todo habría iniciado cerca del mediodía en la intersección de boulevard Alsina y Ameghino. El conductor de una camioneta Fiat Toro gris se detuvo frente al semáforo mientras debajo de su capot salía una densa nube de humo gris. Al descender, pudo ver como el frente de su vehículo comenzaba a prenderse fuego .

En un primer momento el hombre intentó controlar las llamas utilizando el matafuegos reglamentario que llevaba consigo, pero no tuvo éxito. Entonces, resignado, comenzó a retirar sus pertenencias de la caja de la camioneta.

Fue en ese momento que dos soderos que se encontraban haciendo su recorrida vieron la escena y decidieron parar para ayudarlo .

Rápidamente, los repartidores descendieron de la combi, acercaron varios cajones al vehículo en llamas y, sin dudarlo y a fuerza de sifonazos, comenzaron a combatir el incendio.

Al ver la escena, otros transeúntes se sumaron a ayudar y también tomando sifones apuntaron hacia el frente del auto para apagar el fuego, o al menos para contenerlo hasta que llegara la ayuda.

Finalmente, los Bomberos Voluntarios de Pergamino llegaron al lugar , terminaron de controlar la situación y realizaron tareas de enfriamiento para evitar que se reaviven las llamas.

La insólita escena quedó registrada en los celulares de varios vecinos y el video del curioso momento rápidamente se viralizó en redes sociales.

Según informaron medios locales, el incendio habría comenzado por u n desperfecto en el motor de la camioneta .

En el incidente no hubo heridos, aunque la camioneta sufrió daños en su parte delantera, en donde se originó el fuego.

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín