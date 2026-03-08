Javier Milei y sus medidas, EN VIVO: el Presidente visitó la tumba del Rebe de Lubavitch, uno de los rabinos más influyentes del siglo XX

NACIONALES

Javier Milei volvió a visitar este domingo la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch , uno de los rabinos más influyentes del siglo XX. Mañana, en tanto, inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York. Todas las novedades de un nuevo viaje del Presidente por los Estados Unidos y las medidas el Gobierno, en la cobertura minuto a minuto de Clarín .

El diplomático y exembajador en China, Diego Guelar, advirtió sobre el riesgo que existe para la Argentina en el marco del conflicto bélico que protagonizan Irán, Estados Unidos e Israel y marcó que “estamos comprometidos” a raíz de la alianza “incondicional” de Javier Milei con Donald Trump.

En diálogo con Radio Rivadavia, Guelar analizó el estallido y las implicancias de la disputa en Medio Oriente, sosteniendo que el enfrentamiento “se extremiza todos los días y cada día que pasa hay mayor riesgo para todo el mundo, incluyéndonos a nosotros en Argentina”.

En este sentido, alentó que “no estamos lejos del conflicto, estamos en la primera línea de los aliados incondicionales de Estados Unidos e Israel en este momento”, exponiendo que “estamos comprometidos, no creamos que esto no nos toca o que nos toca lejos”.

El Gobierno de Javier Milei publicó un mensaje a través de redes sociales por el Día de la Mujer, donde aprovechó para criticar la gestión de Alberto Fernández y a los colectivos feministas.

"Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó", posteó a través de su cuenta de X.

El presidente Javier Milei visitó este domingo la tumba del Rebe de Lubavitch, en Nueva York. Así lo informó la Agencia Judía de Noticias (AJN) con un posteo en redes sociales, donde compartió imágenes de la visita y que fue reposteado por el propio mandatario. Es la segunda vez que Milei visita esta tumba desde que es presidente.

(Agencia AJN) El presidente Javier Milei inició su gira en Nueva York con la visita a la tumba del Rebe de Lubavitch Ver nota: https://t.co/sy6yLundoG @JMilei @pabloquirno @AmbEyalSela @netanyahu @Isaac_Herzog @IsraelMFA @gidonsaar @LiorHaiat @yaakov_hagoel @POTUS @AmirOhana … pic.twitter.com/qU3imNBoGY

El presidente Javier Milei y su comitiva ya están en Nueva York para inaugurar una semana de promoción en Estados Unidos de las oportunidades de Argentina, pero culminaron la cumbre el sábado con Donald Trump y una docena de líderes latinoamericanos en Miami con la convicción de ser protagonistas de un momento histórico, donde la relación entre EE.UU. con el continente, y Argentina en particular, nunca fue tan estrecha.

El senador nacional Wado de Pedro apuntó contra el presidente Javier Milei porque "le da poca importancia a la educación", por lo que "uno de los mayores empresarios de la Argentina se fue a inaugurar una escuela técnica al país hermano de Brasil".

"En lo que va del gobierno de Milei el presupuesto educativo cayó más de un 50% y la educación técnica sufrió un recorte del 93%", denunció el legislador peronista y pidió que "el resto de los senadores, diputados y dirigentes se sumen" a la defensa de la Educación Técnica "para garantizarle un futuro digno a las generaciones que vienen".

Mirá qué poca importancia le da Javier Milei a la educación que uno de los mayores empresarios de la Argentina se fue a inaugurar una escuela técnica al país hermano de Brasil. Los países que funcionan apuestan por la escuela técnica y la educación… En lo que va del gobierno… pic.twitter.com/KRZoKYU825

En el Día de la Mujer, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, compartió este domingo un video y un mensaje para "todas las mujeres que integran nuestras Fuerzas de Seguridad", que "todos los días se forman, se preparan y trabajan con profesionalismo para cuidar a los argentinos".

"Su compromiso, su vocación de servicio y su valentía son parte fundamental de las Fuerzas que queremos: modernas, profesionales y al servicio de la seguridad y la libertad", expresó la ministra en su cuenta de la red social X.

Mi reconocimiento a todas las mujeres que integran nuestras Fuerzas de Seguridad. Todos los días se forman, se preparan y trabajan con profesionalismo para cuidar a los argentinos. Están en la calle, en las fronteras, en los aeropuertos y en cada lugar donde se hace cumplir la… pic.twitter.com/fXJ1QlkoCY

Las ventas minoristas de las pymes cayeron -5,6% interanual en febrero, lo que significa un retroceso por décimo mes consecutivo, y acumulan una caída del 5,2% en el primer bimestre del año, de acuerdo con un relevamiento elaborado por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Desde CAME sostuvieron que “febrero registró una mejora mensual del 2,6%, influenciada por el inicio del ciclo lectivo, sin lograr revertir la caída acumulada del 5,2%” y precisaron que “el consumo se concentró en bienes de subsistencia y artículos escolares por la reasignación del gasto de los hogares”.

En este sentido, puntualizaron que “la demanda operó con selectividad, priorizando ofertas y financiamiento para sostener las operaciones”.

El senadora nacional Enzo Fullone encabezó este domingo un evento con más de 300 personas en General Roca, que contó con la presencia de referentes provinciales, titulares de organismos nacionales en Río Negro, empresarios, afiliados y emprendedores.

Según informaron desde el entorno de Fullon, el evento no solo funcionó como un encuentro de respaldo al Gobierno Nacional, sino como un espacio para presentar un esquema de trabajo colaborativo e integral.

La vicepresidenta Victoria Villarruel eligió homenajear en el Día de la Mujer a las Damas Rosadas, el servicio de voluntarias para hospitales identificadas por usar un uniforme rosa. "Desde hace décadas llevan consuelo, contención y esperanza a hospitales, acompañando a pacientes, familiares y al personal de salud con una entrega total, generosa y profundamente humana", expresó la Vicepresidenta.

Y aseguró que "la mujer argentina ha sido y es pilar de la familia, de la comunidad y de la Patria. Su sensibilidad, su coraje y su capacidad de entrega son una fuerza irremplazable para nuestra Argentina".

En este Día Internacional de la Mujer, quiero rendir homenaje a tantas mujeres argentinas que, con fe, fortaleza, ternura y espíritu de servicio, sostienen a sus familias, acompañan en el dolor, educan en valores y entregan su vida cotidiana al bien de los demás. Pienso… pic.twitter.com/tPI31Wlt4w

María Alexandra Gómez, pareja del gendarme Nahuel Gallo, recientemente liberado de prisión en Venezuela, reclamó por otro argentino detenido, German Giuliani: "Alzo la voz por esa madre, por esa esposa, esas hermanas, esas hijas. Esto tiene que acabar. El dolor que se siente es indescriptible".

"Falta Germán en su casa, conozco a su familia, una familia de mujeres, de mujeres que llevan meses sufriendo esta tortura", escribió en sus redes sociales, donde compartió también un video de la esposa de Giuliani.

Falta Germán en su casa, conozco a su familia, una familia de mujeres, de mujeres que llevan meses sufriendo esta tortura. Alzo la voz por esa madre, por esa esposa, esas hermanas, esas hijas. Esto tiene que acabar. El dolor que se siente es indescriptible. ¡BASTA! Libérenlo… pic.twitter.com/zQxUNOqkpG

En el Día Internacional de la Mujer, la cuenta oficial de Casa Rosada apuntó contra quienes "utilizaron una causa noble para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos" y marcó: "Ese modelo terminó".

"Hoy la Argentina celebra a las mujeres que, con libertad, mérito y esfuerzo, construyen el futuro de la Patria", expresó Casa Rosada en redes sociales, donde compartió un video hecho con IA.

Este 8 de marzo conmemoramos el Día de la Mujer recordando que durante años una causa noble fue utilizada para sostener estructuras políticas millonarias, imponer agendas ideológicas absurdas y dividir a los argentinos. Ese modelo terminó. Hoy la Argentina celebra a las mujeres… pic.twitter.com/Un83hpbOc2

El diputado bonaerense de La Libertad Avanza y ex secretario de Culto, Nahuel Sotelo, apuntó contra las provincias y los intendentes por "aumentar tasas e impuestos" y "seguir usando al municipio como un aguantadero de militancia".

En ese sentido, aseguró que "en Quilmes sólo el último aumento ha sido más del 20% en casi todas las tasas" y marcó: "Falta poco".

De nada sirve bajar impuestos nacionales si las provincias aumentan los impuestos y los intendentes, las tasas. En Quilmes sólo el último aumento ha sido más del 20% en casi todas las tasas. Sólo para seguir usando al municipio como un aguantadero de militancia. Falta poco. https://t.co/ZEWF31g3VE

El canciller Pablo Quirno informó este domingo que "de los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente", ya han podido salir 248 ciudadanos y hay más vuelos programados para los próximos días.

En ese sentido, Quirno agradeció por redes sociales "las gestiones realizadas por Cancillería, nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas" y aseguró: "Seguimos trabajando con nuestros ciudadanos en los diferentes países para lograr su retorno al país de la manera más rápida y segura posible".

De los 416 ciudadanos argentinos en Emiratos Árabes Unidos afectados por el conflicto en Medio Oriente, y gracias a gestiones realizadas por @Cancilleria_Ar , nuestra Embajada y nuestro Consulado ante sus autoridades y aerolíneas, ya han podido salir de EAU 248 ciudadanos. Hay más…

En los tribunales se vio con buenos ojos que el flamante ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques haya dicho que “completar la Corte Suprema hoy no es una prioridad” y que haya prometido mandar primero al Senado las listas de conjueces para todo el país, mientras se resuelven las ternas para el 37 por ciento de los juzgados vacantes.

Los conjueces son funcionarios judiciales o abogados de la matrícula que reemplazan jueces y sus fallos son completamente legales. Durante el gobierno de Mauricio Macri para evitar los abusos de Cristina Kirchner se reglamentó esa potestad y los conjueces tienen que pasar el mismo filtro que los candidatos a jueces: Consejo de la Magistratura, Presidente y Senado.

La diputada nacional del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, aprovechó la fecha del Día Internacional de la Mujer para apuntar contra el Gobierno nacional.

"No hay represión, ataque ni agravio, por más ridículo y machista que sea, que nos haga perder las ganas de enfrentar a este gobierno ajustador y cómplice de los actos criminales de Trump. En el Día Internacional de las Mujeres renovamos nuestras fuerzas y convicciones", escribió Bregman en su cuenta de la red social X.

#8M No hay represión, ataque ni agravio, por más ridículo y machista que sea, que nos haga perder las ganas de enfrentar a este gobierno ajustador y cómplice de los actos criminales de Trump. En el Día Internacional de las Mujeres renovamos nuestras fuerzas y convicciones ✊🏻💚🌈

El mundo de Karina Milei es esotérico. No habla en público ni da entrevistas, no chatea diariamente con periodistas para operar en los portales o desmentir alguna información y casi no levanta la voz en las reuniones de Gabinete. Pocas personas logran acceder a su intimidad y son menos aún las que pueden atribuirse el rol de exégetas. La secretaria General de la presidencia construyó una imponente estructura de poder desde las sombras, amparada en un círculo de lealtades y, desde luego, en los diálogos a solas y reservadísimos con Javier Milei.

Esta mañana, a las 11 de la Argentina, el presidente Javier Milei volverá a visitar la tumba de Menachem Mendel Schneerson, conocido como el Rebe de Lubavitch, uno de los rabinos más influyentes del siglo XX.

Es por el momento la única actividad del mandatario anunciada en su agenda oficial para este domingo, durante un nuevo viaje por los Estados Unidos. Mañana, en tanto, inaugurará la Argentina Week 2026 en la ciudad de Nueva York.

Fuente: Clarín