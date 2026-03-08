Guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, EN VIVO: Israel atacó el cuartel general de “fuerza espacial” de Guardianes de la Revolución en Irán

NACIONALES

En el noveno día de la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán , este domingo 8 de marzo los 22 países que son miembros de la Liga Árabe mantuvieron una reunión virtual para definir una estrategia conjunta para responder a los ataques de Irán contra países del Golfo Pérsico. Israel atacó el cuartel general de "fuerza espacial" de Guardianes de la Revolución . En tanto, Irán advirtió por el impacto que tendrá en el mercado los ataques a pozos petroleros.

Este domingo, Teherán, la capital iraní tuvo un amanecer apocalíptico. Enormes y espesas nubes negras cubrieron el arranque de la jornada y las gotas que cayeron dejaban restos negruzcos y químicos. "Parecía que llovía petróleo", coincidieron varios de los ciudadanos iraníes, tras el ataque a pozos petroleros llevado a cabo por fuerzas estadounidenses e israelíes.

Según reportan varios de los medios locales, los vecinos lucieron confundidos durante la mañana ante la tremenda oscuridad en pleno día. Las imágenes que trascendieron son desoladoras. Seguir leyendo

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dirigió este domingo un vídeomensaje al pueblo iraní en el que afirma que "el momento de la verdad se acerca" e invita a los habitantes de Irán a liberarse "del yugo de la tiranía".

En el mensaje, publicado en sus redes sociales, Netanyahu dice que Israel no quiere "dividir Irán", sino liberar al país y vivir en paz con él.

"Pero al final del día, la liberación del yugo de la tiranía, esta liberación, depende de vosotros: el valiente pueblo iraní que tanto tiempo ha sufrido", asegura el primer ministro israelí. Y agrega: "Creo que si se levantan en el momento de la verdad, no estará lejos el día en que Israel e Irán vuelvan a ser grandes amigos".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, restó importancia este domingo al aumento de los precios del combustible derivado del conflicto con Irán, y lo calificó de "pequeño fallo".

"Es un pequeño fallo. Tuvimos que tomar este desvío. Sabía exactamente lo que iba a pasar", afirmó Trump en una entrevista con la cadena ABC News al ser preguntado por el impacto económico de la guerra.

Desde el comienzo de los combates hace una semana, el precio de la gasolina en EE.UU. ha subido un 16 % (47 centavos de dólar), situándose en una media de 3,45 dólares por galón.

El primer ministro británico, Keir Starmer, habló este domingo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la situación en Oriente Medio y la colaboración entre los dos países para operaciones de defensa en la zona.

Los líderes hablaron de la cooperación militar "mediante el uso de bases de la RAF (Real Fuerza Aérea británica) en apoyo de la autodefensa colectiva de socios en la región", indicó un comunicado emitido por la oficina de Starmer. El primer ministro transmitió a Trump "sus más sentidas condolencias" por la muerte de seis soldados estadounidenses desde que empezaron los ataques a Irán.

La conversación se produjo después de que esta semana el líder republicano criticara públicamente al laborista británico por su falta de apoyo al inicio de la guerra y dijera el martes que no estaba "tratando con Churchill", en alusión al ex primer ministro conservador que gobernó el Reino Unido durante la Segunda Guerra Mundial.

El vicepresidente de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Husein Al Sheij, advirtió este domingo de una "importante escalada del terrorismo de colonos en Cisjordania", después de que cinco palestinos fueron asesinados en la última semana.

Husein condenó en su cuenta de X el ataque de colonos israelíes el sábado en la localidad de Abu Falah, en el que varios de ellos mataron a tiros a dos palestinos de 24 y 57 años, y un tercero murió "por asfixia".

"Instamos a la comunidad internacional a intervenir de inmediato para proteger a los palestinos inocentes y a tomar medidas punitivas severas contra los autores de estos actos terroristas", escribió el vicepresidente de la ANP en su cuenta de X.

La guerra de ocupación de Venezuela y la guerra contra Irán se fundaron en un supuesto narcotráfico venezolano y en el temor a una eventual bomba atómica iraní, pero pueden acabar con Estados Unidos e Israel teniendo una quinta parte del petróleo del planeta. Antes habrá una crisis económica mundial.

No se puede negar que el gobierno de Nicolás Maduro violó en Venezuela numerosos derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA) verificó detenciones arbitrarias y persecución política. La Misión Internacional Independiente de Determinación, de Naciones Unidas, advirtió que había tortura y desapariciones. La Corte Penal Internacional señaló que esos hechos no eran aislados sino sistemáticos y generalizados. Seguir leyendo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el domingo que el próximo líder supremo de Irán "no durará mucho" si Teherán no obtiene primero su aprobación.

"Tendrá que obtener nuestra aprobación", declaró Trump a ABC News. "Si no la obtiene, no durará mucho", agregó.

Medios estatales iraníes informaron este domingo que el órgano clerical responsable de elegir al sucesor del asesinado líder supremo Alí Khamenei ya había votado y que pronto se anunciaría el nombre del designado.

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, aseguró este domingo que su país no tiene planes de atacar la industria petrolera o la infraestructura energética de Irán, distanciándose de la reciente ofensiva de Israel contra depósitos de combustible en territorio iraní.

En una entrevista con la cadena CNN, Wright fue tajante al desvincular las operaciones estadounidenses de los objetivos energéticos de Teherán: "No hay planes de atacar la industria del petróleo, el gas natural o cualquier aspecto de su sector energético. Estos son ataques israelíes", afirmó el secretario, especificando que los objetivos alcanzados por Israel son depósitos locales de combustible.

El ejército israelí afirmó este domingo que atacó en Teherán el cuartel general de la "fuerza espacial" de los Guardianes de la Revolución de Irán.

"Como parte de los ataques, las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron y desmantelaron el cuartel general de la fuerza espacial de los Guardianes de la Revolución de Irán", dijo el ejército.

"El cuartel general servía como centro de recepción, transmisión e investigación de la Agencia Espacial Iraní", añadió.

El Gobierno anunció este domingo que ya han podido salir de Emiratos Árabes Unidos 248 ciudadanos argentinos, debido al conflicto bélico en Medio Oriente.

Así lo aseguró, a través de redes sociales, el canciller Pablo Quirno, quien también adelantó que hay más vuelos programados para los próximos días. Seguir leyendo

Emiratos Árabes Unidos negó reportes israelíes difundidos más temprano de que atacó una planta desalinizadora en Irán.

"Estas son noticias falsas. Cuando hacemos algo, tenemos el coraje de anunciarlo", dijo Ali Rashid Al Nuaimi, presidente del Comité de Defensa, Interior y Asuntos Exteriores del Consejo Nacional Federal (CNF), en X.

La explosión que se registró en la madrugada del domingo en la embajada de Estados Unidos en Oslo, donde no hubo víctimas pero sí daños materiales menores, pudo ser causada por "un acto de terrorismo", según la policía, que no descartó otras posibles hipótesis.

La explosión alcanzó la entrada de la sección consular de la embajada hacia la 1 am hora local, según la policía. Seguir leyendo

El papa León XIV llamó este domingo a que cesen las bombas en Oriente Medio y expresó su temor a que el conflicto se extienda a otros países de la región, en un mensaje al final del rezo del ángelus dominical en la plaza de San Pedro.

"Queridos hermanos y hermanas, desde Irán y todo Oriente Medio siguen llegando noticias que causan profunda consternación", dijo el papa, asomado a la ventana de su estudio en el Palacio Apostólico.

A los episodios de violencia y devastación y al clima generalizado de odio y miedo se suma el temor de que el conflicto se extienda y otros países de la región, entre ellos el querido Líbano, vuelvan a sumirse en la inestabilidad", agregó el pontífice, y ante ello instó a "que cese el estruendo de las bombas, que callen las armas y se abra un espacio de diálogo en el que se pueda escuchar la voz de los pueblos".

El número de muertos a causa de la intensa ofensiva aérea israelí contra Líbano se eleva ya a 394, entre ellos 83 niños, y el de heridos a 1.130, informó este domingo el ministro libanés de Salud Pública, Rakan Nasreddine.

El ministro anunció en una rueda de prensa que entre los heridos también hay un gran número de menores, 254, y criticó que los ataques han dejado víctimas entre el personal sanitario, demostrando que los objetivos "no son combatientes ni instalaciones militares".

Nasreddinemencionó una incursión israelí ocurrida el sábado en la localidad de Nabi Chit, donde decenas de bombardeos perpetrados como apoyo aéreo a una operación dejaron cerca de 40 muertos en varias aldeas de la zona, la mayor masacre hasta la fecha.

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, advirtió este domingo al mandatario estadounidense, Donald Trump, que si continúa la guerra no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo, lo que "quema" los intereses de todo el mundo. "Trump dijo que los precios del petróleo no subirían demasiado; ahora que lo han hecho, ¡dice que pronto se corregirán por sí solos!", dijo en X Qalibaf.

"Si la guerra continúa así, no habrá forma de vender petróleo ni capacidad para producirlo", advirtió.

El político añadió que con la guerra y el costo energético que está teniendo "están quemando los intereses de Estados Unidos por las ilusiones de Netanyahu, sino también los de los países de la región y del mundo".

El ejército israelí anunció el domingo la muerte de dos soldados durante los combates en el sur del Líbano, en las primeras bajas registradas en sus filas desde el comienzo el 2 de marzo de su ofensiva contra la milicia proiraní Hezbolá en el país vecino. Un sargento de 38 años murió "en el sur del Líbano", indicó en un comunicado, en el que menciona, sin dar detalles, el deceso de "otro soldado" en la misma operación.

Donald Trump recibió los ataúdes de los soldados caídos en la guerra de Irán con una gorra de béisbol blanca con la palabra "EE. UU." dorada grabada, similar a la que usó cuando anunció el lanzamiento de su campaña en Irán. La gorra está a la venta en la tienda en línea de Trump por 55 dólares.

"Es un día muy triste", pero la muerte es "parte de la guerra", dijo Trump tras recibir a los caídos, en la Base Aérea de Dover, en Delaware, en presencia de la primera dama Melania y el vicepresidente J.D. Vance.

La asamblea de expertos de Irán ya designó al nuevo guía supremo que comandará al país que se encuentra en pleno conflicto bélico con Israel y Estados Unidos. Será el sucesor del ayatollah Ali Khamenei, quien fuera asesinado el 28 de febrero pasado tras una violenta oleada de ataques israelo-estadounidenses, indicaron el domingo miembros de esta instancia clerical. Sin embargo, no se reveló el nombre del elegido. Seguir leyendo

Los ataques aéreos estadounidenses e israelíes contra Irán causaron la muerte de aproximadamente 200 mujeres y 200 niños menores de 12 años, un tercio del total de víctimas.

Lo anunció el portavoz del Ministerio de Salud iraní, Hossein Kermanpourin, citado por The Guardian.

Desde el inicio del conflicto, Teherán estima que 1.200 personas han muerto y 10.000 civiles han resultado heridos, incluidas 1.400 mujeres.

Kermanpourin también denunció que la infraestructura sanitaria ha sido blanco de los ataques, con "nueve hospitales fuera de servicio" y 14 ambulancias destruidas.

Bahrein acusó a Irán de atacar una planta desalinizadora el domingo, lo que aumentó los temores de que la infraestructura civil pueda convertirse en un blanco legítimo en la guerra, mientras el presidente de Irán prometía ampliar los ataques del país contra objetivos estadounidenses en toda la región frente a intensos ataques aéreos de Estados Unidos e Israel.

Un ataque israelí a última hora de la noche contra una instalación petrolera cubrió de humo partes de la capital de Irán, Teherán, el domingo, mientras Israel reanudaba sus ataques en el Líbano. El presidente Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prometieron seguir adelante con la campaña de nueve días, que se ha extendido por toda la región y parece no tener fin a la vista.

Una serie de explosiones se oyeron el domingo a primera hora de la tarde en Tel Aviv, en el centro de Israel, informaron periodistas de la AFP después de que el ejército alertara de lanzamientos de misiles desde Irán. "Hace poco, el ejército israelí identificó misiles lanzados desde Irán hacia el territorio del Estado de Israel", declaró el ejército en un comunicado. Añadió que se habían activado los sistemas de defensa antiaérea.

Los Emiratos Árabes Unidos lanzaron "su primer ataque contra Irán", informaron medios israelíes, enfatizando que el ataque tuvo como objetivo una planta desalinizadora iraní.

"Israel cree que el ataque es, por ahora, una simple señal al régimen iraní; sin embargo, si los ataques de Teherán se intensifican, existe una posibilidad real de que los Emiratos se unan al conflicto de forma limitada", informaron medios israelíes.

Mientras tanto, Abu Dabi anunció que "las defensas aéreas detectaron 17 misiles balísticos, 16 de los cuales fueron destruidos y uno cayó al mar. También se detectaron 117 drones, de los cuales 113 fueron interceptados y cuatro cayeron en su territorio".

Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, compuesta por 22 Estados, mantuvieron este domingo una reunión por videoconferencia para acordar una respuesta coordinada tras los ataques iraníes con misiles y drones contra los países árabes del golfo Pérsico. La reunión fue convocada tras una petición en este sentido presentada por Arabia Saudí, Kuwait, Catar, Omán y Baréin, además de Egipto y Jordania, "ante la agresión iraní contra los estados del Golfo", según anunció el secretario general adjunto de la Liga Árabe, Hossam Zaki, al inicio del encuentro.

Indicó que "esta conferencia sirve de marco para un enfoque árabe unificado ante los ataques contra los países árabes", tras subrayar que los ataques iraníes "han sorprendido" a sus vecinos, varios de los cuales, como Omán y Catar, "habían hecho claros esfuerzos" para mediar entre Teherán y Estados Unidos, y "evitarle a Irán y a la región los horrores de esta guerra".

