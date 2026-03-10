Javier Milei y las reacciones en Nueva York: sorpresas por el ataque a los empresarios y confianza por las reformas libertarias

Cuando terminó el discurso de Javier Milei este martes en el inicio de la “Argentina Week”, en los pasillos del JPMorgan varios asistentes comentaban sorprendidos la ofensiva del presidente contra los “empresarios prebendarios” en el país , que consideraron que no había sido muy feliz en ese ámbito del mundo de las inversiones, aunque resaltaron sin embargo la segunda parte, cuando el libertario buscó dar seguridad sobre el rumbo de la economía.

En el salón vidriado del piso 15 del mayor banco estadounidense, cuando Milei ya se había retirado del lugar, un jefe de un fondo de inversión estadounidense comentaba a un colega que el mensaje del presidente le había parecido “dirigido al púbico argentino”. “Estos son títulos para los programas de televisión de la noche en Argentina”, agregó. Y resaltó que en verdad en la audiencia del JPMorgan la proporción de compatriotas era de 4 a 1 sobre los estadounidenses.

Más allá, otro asistente ligado al mundo de las finanzas remarcaba que creía que el Presidente “debería haber arrancado directamente sobre cómo está cambiando la Argentina y contar porqué esta vez es diferente”. Y agregó: “No debería haber gastado tanto tiempo en sus peleas con los empresarios, tampoco tanto tiempo a temas teóricos, menos filosofía”, dijo.

Sin embargo, destacó que “hubo puntos importantes como resaltar que las deudas se pagan”. Además, remarcó el mensaje sobre la apertura económica y su compromiso a seguirla, la agenda legislativa, la desregulación. “La segunda pare fue mejor”, agregó, aunque resaltó: “Sabemos que Milei da ese tipo de discursos. Para un público argentino está bien, pero no para JPMorgan”.

En su mensaje de 44 minutos, Milei se refirió a reciente discusión que tuvo con empresarios argentinos. “Todos saben que en las últimas semanas tuve confrontaciones abiertas con Paolo Rocca, con Javier Madanes Quintanilla y con el sector textil. Como nadie me puso una cara visible no los puedo atacar de manera directa, pero sí puedo decir que los otros dos son empresarios prebendarios".

Y continuó: "Quizás Rocca y Madanes, en connivencia con políticos ladrones, atacaron a los argentinos durante muchos años, pero se terminó. Se terminó esto, se terminó la Argentina corrupta".

Al referirse directamente a Madanes Quintanilla, Milei lo acusó de extorsionar al Gobierno a cambio de mantener una protección que favorecía a la principal fábrica de aluminio del país, Aluar. "Si no le manteníamos la barrera, nos iba a tirar 920 trabajadores a la calle un día antes de tratar la reforma laboral.. y nos tiró 920 trabajadores a la calle, esto no es un juego de niños".

"Si la consecuencia del sistema es una barrera comercial eso es un robo. Ese robo solamente puede ocurrir porque lo permite la violencia del Estado. Consecuentemente, no lo hace gratis. ¿A caso se creen que en el Estado hay ángeles?", sentenció.

Para un inversionista con intereses en Argentina, el discurso de Milei “es una apuesta fuerte. Busca un cambio de empresario condenando a Rocca, a Madanes Quintanilla. Para un inversor es difícil navegar Argentina. Si bien Milei busca un cambio, personalmente creo que es injusto. Podría hacerlo si condenar a nadie, pero comunicacionalmente es efectivo”.

Kezia McKeague, de la consultora McLarty Associates, señaló que “fue un discurso con mensajes claros sobre el rumbo económico, en el marco de un evento extraordinario en Nueva York que reunió a una gran parte del sector privado internacional interesado en Argentina”.

Pero agregó que “tal vez tuvo un tono más pensado para la audiencia doméstica argentina que para inversores internacionales, pero dejó definiciones importantes: reafirmó que las deudas se pagan y reiteró su compromiso de avanzar con las reformas estructurales —incluida la reforma tributaria— a través del Congreso. Eso es una señal relevante para el mercado”.

Javier Timerman, managing partner de AdCap, dijo que “es un mensaje sobre cómo piensa gobernar, que no piensa cambiar, es asegurador para el modelo que vino a implementar. Encaró el tema político de la continuidad del modelo y mostró que cree que es un proyecto de 8 años y esto aquí preocupa mucho, sobre todo a las compañías mineras o de energía cuyas inversiones son a largo plazo”.

Respecto a los ataques del presidente contra los empresarios, Timerman señaló que “Milei va a ser lo que es moralmente correcto no importa qué intereses afecta. Y eso es lo único que los inversores de afuera quieren. Reglas claras y continuidad por 6 años más. Yo no justifico que haya atacado personalmente a Rocca y Madanes. Yo digo que a la audiencia de inversores no les importa mientras mantenga el rumbo y no esté en peligro su reelección”.

Cuando terminó el discurso, Milei se marchó del edificio de la avenida Park y partía al mediodía rumbo a Chile para la asunción de José Kast, junto con su hermana Karina, el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Periodista, corresponsal en Estados Unidos. plugones@clarin.com

Recibí en tu mail todas las noticias, historias y análisis de los periodistas de Clarín

Fuente: Clarín