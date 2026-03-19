Javier Milei salió a ratificar a Manuel Adorni con críticas al periodismo

El presidente Javier Milei salió est a mañana a ratificar en su cargo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras una publicación periodística en la que se deslizaba que en la Casa Rosada se evalúa su salida.

“¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color...Así son...Fin”, escribió el Presidente a las 8.23 en su cuenta de la red social X.

¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color... Así son... Fin. https://t.co/PcwyMany85

Su reacción fue ante una publicación en Ámbito Financiero de Liliana Franco, una

El propio Adorni se autoratificó en el cargo. “Fake. Fin”, se limitó a escribir el jefe de Gabinete, que es investigado en la Justicia por el viaje a Punta del Este con su amigo Marcelo Grandio.

Anoche, en esa misma causa, la diputada nacional Marcela Pagano (ex La Libertad Avanaza) dijo que amplió su denuncia por enriquecimiento ilícito en el juzgado N°11, a cargo de Ariel Lijo. Sugirió que el jefe de Gabiente compró una propiedad en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires, y que no lo presentó en la Declaración Jurada Patrimonial del funcionario ante la Oficina Anticorrupción. Las expensas de la propiedad estarían a nombre de Bettina Julieta Angeletti , la esposa del funcionaria.

Piedra libre para Adorni!! El Jefe de Gabinete no declaró una casa de lujo, hecha a nuevo, en un country premium. No es un error administrativo, recordemos que es contador público! Y esto también lo van a adjudicar a la IA? #nostomandeboludos #CASTA amplié mi denuncia por… pic.twitter.com/fltV3RmrE5

Esta misma semana, Pagano había denunciado que la consultora de la esposa del funcionario tuvo contratos con una naviera proveedora de YPF, la petrolera estatal de la cual Adorni es director.

El escrito de la diputada abarca presuntas irregularidades en distintas áreas del Gobierno, pero el centro de la acusación habla de conflicto de intereses que implican a una naviera, National Shipping SA , proveedora de YPF que contrató los servicios de la esposa del funcionario, Bettina Julieta Angeletti , que se dedica al coaching ontológico.

Según indicaron desde National Shipping, la consultora +BE , de Angeletti, al igual que otras, brindó una capacitación a gerentes y jefes de National Shipping SA (NSSA) los días 6 y 23 de noviembre de 2024 y el 3 de octubre de 2025. Esas capacitaciones tuvieron un costo total de $6.370.000 , informaron.

Puntualizaron que Adorni fue designado director titular Clase A de YPF tiempo después, el 30 de enero de 2026. En 2025 era secretario de Medios y ascendió a jefe de Gabinete el 5 de noviembre. Es decir, los contratos entre +BE y National Shipping SA se sellaron con Adorni siendo funcionario.

Milei viajará hoy a Tucumán como parte de su recorrido por el interior después del triunfo electoral de octubre. En la comitiva, se espera la presencia de Adorni, en una clara señal de respaldo a su jefe de Gabinete. El funcionario también lo acompañó el lunes en su paso por Córdoba, en el primer día de actividad oficial tras la gira a Nueva York por la Argentina Week.

Fuente: La Nación