Jade, enfermera veterinaria: “Este error diario con el bebedero de tu perro puede poner en riesgo su salud”

NACIONALES

Hay hábitos cotidianos que los dueños de perros repiten sin cuestionar y que parecen inofensivos, pero que pueden tener consecuencias directas en la salud de la mascota. Uno de los más comunes es no lavar el bebedero del perro todos los días , un descuido que muchos pasan por alto.

A pesar de que el agua se vea limpia, especialistas advierten que el recipiente puede convertirse en un foco de bacterias si no se higieniza correctamente. Así lo explicó Jade, una enfermera veterinaria del Reino Unido, que se volvió viral en TikTok al alertar sobre este error diario.

“¿Cuándo fue la última vez que lavaste el bebedero de tu perro? Y no hablo de enjuagarlo rápido, sino de lavarlo bien”, planteó la especialista en su video, que superó las 43.900 visualizaciones.

En ese sentido, explicó: “Al no verlo, en el interior del recipiente se forma una capa llamada biofilm, que es una acumulación de bacterias, saliva y restos de comida. Eso puede enfermar a tu perro”.

Uno de los puntos en los que Jade hizo especial hincapié es que el agua aparentemente limpia puede ser engañosa. “Esa película viscosa y marrón clara que queda pegada es biofilm, y si no se elimina, las bacterias se multiplican”, advirtió.

Este descuido puede derivar en mal aliento, vómitos, diarrea y hasta irritaciones en la piel alrededor de la boca, según detalló. Por eso, la higiene diaria del bebedero es fundamental para prevenir problemas digestivos y cutáneos.

La enfermera veterinaria fue clara con las recomendaciones. Para una limpieza eficaz, indicó que es necesario:

También recomendó realizar una limpieza profunda una vez por semana en el lavavajillas, si se cuenta con uno, utilizando un ciclo de agua caliente.

“Vos no tomarías agua de un vaso sucio durante días o semanas, ¿por qué tu perro sí?”, reflexionó. Un gesto tan simple como lavar el bebedero a diario puede marcar una gran diferencia en la salud y el bienestar de la mascota.

Fuente: TN