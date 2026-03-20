Irán condenó los dichos “insultantes, hostiles y antiiraníes” de Javier Milei

Luego de que en el marco del conflicto bélico entre los Estados Unidos e Israel contra la República Islámica , Javier Mieli se autoproclamara “el presidente más sionista del mundo” y calificara a Irán como el “enemigo” durante su exposición en la Universidad Yeshiva de Nueva York, el gobierno iraní salió a responderle . Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores emitieron un comunicado en el que condenaron las declaraciones “insultantes, hostiles y antiiraníes” del presidente argentino, que tuvieron como objeto " desviar la opinión pública de los argentinos de sus fracasos económicos".

En Solo una vuelta más (TN), el programa conducido por Diego Sehinkman, tuvieron acceso al comunicado que emitió Zahra Ershadi , asesora del ministro Abbas Araghchi y directora general para las Américas del Ministerio de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, en contra del presidente Javier Milei.

“ Condenamos enérgicamente las declaraciones insultantes, hostiles y antiiraníes del presidente argentino, así como su alineación con los Estados Unidos y el régimen sionista en la agresión contra la República Islámica de Irán”, leyó el periodista Claudio Savoia.

Sostuvieron que las declaraciones de Javier Milei tuvieron como objetivo “desviar la opinión pública de los argentinos de sus fracasos económicos y de ciertos casos de corrupción relacionados con el entorno cercano". Asimismo, enfatizaron que esta postura reflejaba su “falta de comprensión sobre la importancia y el estatus de los principios fundamentales del derecho internacional y de la carta de la ONU, incluido el principio de prohibición del uso de la fuerza”.

“El apoyo descarado de Javier Milei a la agresión militar de los Estados Unidos y del régimen sionista contra la República Islámica de Irán constituye una violación de las obligaciones internacionales de este país y conllevará la responsabilidad internacional de la Argentina ”, concluyó el comunicado iraní.

Por otro lado, en su tapa del lunes, el Tehran Times , uno de los principales medios iraníes, publicó una amenaza a la Argentina titulada Milei, ¿quo vadis? [Milei, ¿a dónde vas?]. “Las declaraciones de Milei, presidente de la Argentina, en los últimos meses, especialmente tras la agresión militar ilegal de Estados Unidos y el régimen sionista a Irán, revelaron una vez más una realidad amarga y peligrosa. El gobierno argentino se convirtió en un instrumento del régimen sionista y de los Estados Unidos para impulsar el proyecto de iranofobia ”, comenzaba el texto firmado por Saleh Abidi Maleki.

Fuente: La Nación