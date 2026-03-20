Investigan a un policía por mal uso de la Taser en el caso del vigilador que se prendió fuego en Rosario

El empleado tercerizado de seguridad privada de una empresa de transporte ubicado en la zona oeste de Rosario que fue a reclamar el 13 de marzo una deuda salarial, se roció con combustible y terminó quemado , continúa en estado crítico en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez. El fiscal de la unidad de Homicidios Culposos Matías Edery, que en un comienzo investigaba la causa como posible tentativa de suicidio, ahora girará el caso a violencia institucional, ya que el fuego se podría haber generado por un mal uso de la pistola Taser por parte de un agente que intervino en el hecho.

El video del caso fue publicado este jueves por Infobae y contiene imágenes sensibles, ya que se ve el momento en el que Pablo O. habla por teléfono dentro de la garita con alguien al que le hace saber que le deben dinero. En ese instante se ve que un agente ingresa por la parte trasera de ese espacio y realiza un disparo con la Taser, cuya descarga sostiene por al menos diez segundos.

Una vez que Pablo O. cae al piso, según las propias imágenes, varios agentes entrar a asistirlo. Es allí que se inician las llamas y el hombre se tira por las escaleras hasta que varios uniformados lo asistieron con un matafuegos. A causa de esa situación, dos policías también sufrieron quemaduras y recibieron asistencia médica.

Desde entonces, el vigilador está internado en la unidad de terapia intensiva del Heca , con asistencia mecánica respiratoria, en estado crítico.

El fiscal Edery avanzó con la toma de testimonios, una pericia de Bomberos y con el análisis de las imágenes. Una vez que termine de recibir toda la información solicitada mandará la causa a Violencia Institucional, ya que se presume que el tiempo de descarga de la Taser pudo haber causado las llamas.

El pasado 13 de marzo, cuando ocurrió el hecho, la pareja de Pablo O. habló con Canal 3 y dijo que él atravesaba un momento de gran angustia por la deuda, que era de aproximadamente tres millones de pesos. “Estaba desesperado porque no le daban respuestas”, afirmó.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo ocurrió el pasado viernes minutos antes del mediodía en el predio de la empresa de transporte Expreso For Zap , ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3.200, entre Dean Funes y Garay.

Al recibir la alerta de una empresa de alarmas sobre el hecho, personal policial de la Comisaría 32ª se dirigió al lugar y encontró a un hombre atrincherado en la cabina de seguridad. Desencajado, el trabajador reclamaba una supuesta deuda que sus empleadores mantenían con él, y amenazaba con prender fuego al lugar .

“ ¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más “, se escucha exclamar al empleado, mientras dialogaba por teléfono con uno de sus superiores y era rodeado por al menos seis uniformados.

Tras varios minutos de tensión y negociaciones frustradas, un policía lo intentó neutralizar con disparos de una pistola Taser , según se observa en el video que encabeza esta nota.

De inmediato, los policías subieron las escaleras y arrinconaron al sospechoso. El operativo parecía haber finalizado, pero no. El trabajador se prendió fuego . Las llamas tomaron todo su cuerpo y alcanzaron a dos agentes que ya estaban dentro de la garita.

Entre gritos desgarradores de dolor, el hombre logró descender de la estructura desde la que hacía su reclamo y fue auxiliado por personal de bomberos, que rápidamente accionaron los matafuegos y lograron controlar las llamas.

Fuente: Infobae