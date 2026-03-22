Interna en el Gobierno: proponen una tregua en medio de los escándalos, pero Karina Milei sigue con el casting de nombres

La crisis política que atraviesa al Gobierno a partir de los últimos escándalos dejaron una extraña coincidencia entre las distintas facciones: “No sobra nadie” , se escuchó. Tanto cambió el escenario que los que hasta hace pocos días alimentaban las especulaciones periodísticas con apuntes sobre la interna, se replegaron y creen conveniente un cese al fuego .

Al menos por ahora, hay conciencia de que el daño autoinfligido. que suponen las disputas de poder no es un costo para abonar en efectivo en un contexto en el que se acumulan las revelaciones en torno al caso $LIBRA y justo cuando el principal vocero, Manuel Adorni, se encuentra fuera de servicio y con un pie afuera . “Nadie sale ganando de esto. Ni siquiera Karina (Milei) va a ganar con que se vaya Santiago (Caputo)”, puntualiza alguien del Gabinete que mira esa guerra desde afuera, a pesar de que no oculta su predilección por la secretaria general de Presidencia.

La única que no abona esa teoría es Karina, la hermanísima que, tras soportar in situ en el Palacio Libertad el respaldo público de Javier Milei a su archienemigo, se puso como meta forzar la salida de Caputo desmembrándole a su equipo . Sus adláteres admiten que ella ya avisó que esta semana dará el primer paso , aunque temen que sea contraproducente generar más ruido.

En tanto, las versiones de que Karina, a través de Eduardo “Lule” Menem, estaría realizando un casting de nombres para áreas gobernadas por su tropa no hicieron mella en el consultor. En su entorno pasaron del drama al humor y bromean al respecto: sostienen que si Karina tiene nombres de extrema confianza para ingresar al Gobierno y necesita todos los cargos, incluso el contrato de locación de servicios que lo une como asesor presidencial, los pondrá solidariamente a disposición y seguirá unido ad honorem al jefe de Estado.

Es un oxímoron que alude a que la interna fogoneada por el karinismo llegó a tal punto que el último año, en especial desde noviembre tras las elecciones legislativas, se recurrió a dirigentes que ni siquiera conocían a Milei hasta asumir en sus cargos. Es imposible no recordar que el propio Juan Bautista Mahiques admitió que no habló con el mandatario hasta el día de su jura y que su vínculo se dio por Karina, vía los Menem y Santiago Viola, su número 2 en el Ministerio de Justicia.

Como si se tratara de un técnico de fútbol, en el Gobierno hay quienes dicen que a Mahiques hay que darle tiempo y dejarlo trabajar, antes que empezar a exigirle resultados ó -como ocurrió la semana pasada- facturarle que no logró frenar cosas. Otros entienden la lógica política y tal vez hacen alguna autocrítica. Advertido de los movimientos del universo judicial, “Lule” Menem tomó nota de las filtraciones y mientras sus compañeros de tribu apuntaban a Caputo por las novedades de $LIBRA, activó sus contactos para recomponer con los sectores de Comodoro Py que acaso se hayan sentido olvidados por la elección del ex jefe de los fiscales porteños .

Dicen quienes lo escuchan frecuentemente que prometió que habrá señales para todos y no precisamente místicas. ¿Será cierto que se volvió a barajar el nombre de Ariel Lijo , pero esta vez para el cargo de Procurador General de la Nación , ocupado hace casi una década por Eduardo Casal? De ser así, sería una extraña coincidencia del karinismo con Santiago Caputo, con quien el juez federal no estaría en los mejores términos. Dato: del otro lado, del kirchnerismo, dicen que Cristina habría manifestado cierto arrepentimiento de haber bloqueado su pliego para la Corte Suprema y que no es descabellado pensar que podrían acompañar su elección. “Con todo lo complejo que puede ser, Ariel garantizaría el fin de la judicialización de la política que tantas veces reclamó ella”, es el razonamiento que hace un operador todoterreno. A Lijo se lo vio muy cerca de los hermanos Milei y del cuestionado Adorni durante el acto por el aniversario del atentado a la Embajada de Israel.

La SIDE es un capítulo aparte a resolver. Anulado para ir por la Jefatura de Gabinete y sincerar su peso en las decisiones del Gobierno, “Lule” sigue siendo el favorito de Karina para arrebatarle el área a Caputo. El liderazgo de Cristian Auguadra, impuesto por el asesor hace tres meses para obturar la primera avanzada de la hermanísima, quedó devaluado por la feroz interna en la que se ve envuelta el área de Inteligencia.

En el karinismo quieren aprovechar lo que circula cada vez con más fuerza cuando se habla de cambios en la SIDE: que el esquema de Caputo desatendió a la tropa de Antonio “Jaime” Stiuso , más allá de que el histórico espía tiene una pata adentro a través del comisario Alejandro Cecati, director de la nueva Agencia Nacional de Contrainteligencia.

La obsesión por contener las filtraciones es tal que la última semana el Gobierno movilizó toda una investigación interna para detectar quién había filmado a Adorni subiéndose en un vuelo privado. El dato de que la apuntada era Victoria Correa, una delegada sindical que cumpliría tareas en el aeropuerto de San Fernando, lo reveló la periodista Cecilia Devanna en el diario La Nación y sirvió para descomprimir el clima interna pero no para apagar la preocupación que hay en el Gobierno.

Apoyado públicamente por los Milei, hay versiones que inquietan a los ministros y dirigentes que fueron obligados a salir en su defensa . Oscilan entre la incredulidad ante lo que se dice en privado y la sorpresa por la falta de cuidado.

Redactor de la sección Política

Fuente: Clarín