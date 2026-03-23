Intentaba huir de un robo, perdió el control de la moto y chocó: Hay dos jóvenes en grave estado

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Una pareja escapaba de motochorros, perdió el control y chocó en Quilmes. Brian Paniagua (21) y Zamira Roldán (22) circulaban en una moto Corven 110 rumbo a un kiosco, pero todo cambió cuando dos ladrones los interceptaron sobre la avenida Felipe Amoedo, a metros de Calchaquí.

Según la reconstrucción del caso, los delincuentes comenzaron a presionarlos durante la marcha. En medio del pánico y la desesperación por escapar, Paniagua perdió el control en la intersección con la calle Antonio Roca. La moto se estrelló y ambos jóvenes salieron despedidos.

Los asaltantes huyeron sin concretar el robo, mientras que vecinos de la zona corrieron a asistir a las víctimas y llamaron al SAME. Ambos fueron trasladados de urgencia al Hospital Iriarte de Quilmes.

Roldán permanece internada con fracturas de costillas, clavícula, lesiones pulmonares y un corte profundo en la rodilla; mientras que Paniagua fue derivado al Hospital Bicentenario de Monte Grande por una fractura de cráneo de alta gravedad.

La familia de los chicos inició cadenas de oración y una campaña en redes sociales para pedir testigos que puedan aportar datos sobre el vehículo de los agresores, según informó Diario Conurbano.

En un primer momento, la causa fue caratulada como “lesiones culposas” y quedó en manos de la UFI N°22 de Quilmes. Sin embargo, la fiscal Mara Torres se declaró incompetente al advertir la intencionalidad del robo previo al choque. El expediente pasó a la UFI N°4, a cargo de la fiscal Karina Gallo, quien ahora investiga el hecho como “tentativa de robo”.

Los investigadores ya cuentan con dos registros fílmicos donde se observa la persecución y el momento del impacto. Analizan las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables y buscan testigos que puedan aportar información clave.