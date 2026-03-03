Inquietante decisión en Mar del Plata por el cuadro robado por los nazis tras el hallazgo de nuevas obras

La investigación por el “Retrato de dama”, el cuadro robado por el nazismo y encontrado 80 años después en Mar del Plata, sumó otro capítulo. La Justicia pidió informes a Alemania para establecer qué rol cumplió Friedrich Kadgien durante el Tercer Reich y ordenó analizar otras pinturas encontradas en las casas de las hijas del ex funcionario alemán para determinar si pertenecen a la época del expolio nazi.

El caso salió a la luz cuando el diario neerlandés AD ubicó el cuadro en una propiedad en venta en Mar del Plata, en agosto del año pasado.

La casa era de la hija de Fiedrich Kadgien, conocido como “el mago de las finanzas” del régimen de Adolf Hitler. Después de varias idas y venidas, Patricia Kadgien lo entregó a la Justicia, pero dijo que su familia lo había comprado legalmente. Según Patricia, la cuñada de un matrimonio anterior de su padre lo compró en un museo en Colonia en 1943.

Sin embargo, el cuadro pertenecía al judío neerlandés Jacques Goudstikker , dueño de una prestigiosa galería con más de mil obras de arte —entre ellas piezas de Rembrandt y Vermeer— que fue saqueada tras la invasión nazi a Ámsterdam. Desde entonces, su familia busca recuperar las casi 800 obras dispersas por el mundo. Hasta ahora, solo pudieron encontrar 350 cuadros.

Tras la muerte de Eduard, hijo de Goudstikker, su esposa Marie Von Saher continúo con la búsqueda. “Esta pintura formaba parte de la colección de arte de mi familia. Representa el patrimonio y la historia de nuestra familia”, dijo Marei a Clarín . Y agregó que si bien “no puede cambiar lo que se hizo en el pasado, representa una pequeña parte de la justicia histórica”.

El cuadro hallado en Mar del Plata —atribuido ahora al italiano Giacomo Antonio Melchiorre Cerutti , según confirmó la Academia Nacional de Bellas Artes— tiene un valor de 250.000 euros. Hoy la obra está en custodia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hasta que el juez federal de Mar del Plata, Santiago Inchausti, decida su destino.

Este lunes se realizó una audiencia clave en la Fiscalía Federal de Mar del Plata, a cargo de Carlos Martínez, en la que se solicitó una prórroga de 120 días.

La audiencia contó con la presencia de todas las partes. Los investigados Patricia Mónica Kadgien, Juan Carlos Cortegoso y Alicia María Kadgien, junto a sus defensas, y los representantes de la querella, Juan Ignacio Pascual y Guillermo Brady, en nombre de la heredera que reclama la restitución de la obra, Marei von Saher.

Entre las medidas más importantes está el pedido de cooperación internacional cursado a Alemania a través de la oficina correspondiente de la Procuración. La Fiscalía pidió que se informe qué cargos o funciones habría ocupado Friedrich Kadgien entre 1933 y 1945 , años del régimen nazi.

La respuesta podría aportar datos para saber cómo y en qué circunstancias la obra salió de Europa y terminó, décadas más tarde, en la vivienda marplatense.

Mientras tanto, surgió un hallazgo inesperado: se encontraron otros cuadros en las casas de Alicia María Kadgien y Patricia Mónica Kadgien.

Según precisaron fuentes vinculadas al caso, ahora se intentará determinar si se trata de piezas sin relación con el nazismo o si forman parte del mismo circuito que marcó el destino del “Retrato de dama”.

A diferencia de la pericia del cuadro de Goudstikker, este estudio no lo realizará la Academia Nacional de Bellas Artes, sino que estaría a cargo de la Secretaría de Cultura.

Además, la Justicia espera por el informe de la DAIA , entidad judía que se presentó como amicus curiae en la investigación en curso. Se trata de un documento técnico-histórico sobre la restitución de bienes culturales expoliados por el nazismo, mayores detalles del expolio a los Goudstikker y también los criterios de buenas prácticas en los procesos de restitución.

En la misma audiencia, el fiscal solicitó también la prórroga de las medidas cautelares vigentes.

Entre ellas, el congelamiento de cajas de seguridad de los imputados Patricia Kadgien y Juan Carlos Cortegoso; la inhibición general de bienes; y la obligación de no ausentarse del domicilio por más de 24 horas sin aviso. Además, de la prohibición de salir del país con la retención de sus pasaportes.

Otra de las razones para extender el plazo de la investigación fue la posibilidad de resolver el conflicto entre las partes, dentro de las herramientas que establece el Código Procesal Penal Federal.

Sin embargo, fuentes cercanas al expediente señalaron que, una vez incorporadas las pruebas pendientes, el siguiente paso será decidir sobre la restitución del cuadro.

De confirmarse este escenario, el proceso definirá las responsabilidades penales de Kadgien y Cortegoso. Si bien la causa está caratulada como encubrimiento, no se descarta ampliar la acusación a una figura más grave como lavado de activos.

