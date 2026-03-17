Incendio en Nueva York: una gran columna de humo sale de un edificio en Manhattan

Un fuerte incendio se reportó en un edificio de la ciudad de Nueva York , por lo que varias unidades del Departamento de Bomberos de Nueva York (FDNY) trabajan en las inmediaciones de la terraza ubicada en la calle 43 Este, entre la Quinta Avenida y la avenida Madison , en el barrio de Midtown Manhattan , según informó el medio Fox News .

El foco ígneo está a metros de donde la Gran Manzana celebra este martes el tradicional desfile del Día de San Patricio . Estimaciones de CBS marcan que dos millones de personas se congregarán en la Quinta Avenida para presenciar el desfile, que está programado para comenzar a las 11 desde la calle 44 .

En tanto, una alerta especial de las autoridades sobre el incendio indicaba que la gente debía esperar retrasos en el tráfico , cierres de calles , interrupciones en el transporte público y personal de emergencia en la zona.

Según informaron las autoridades, el incendio se originó debido a fallas en el sistema de climatización del edificio , pero la intensidad de las llamas requiere que sea una operación con la presencia de todo el personal. El incendio, que comenzó poco antes de las 10, no provocó ningún herido .

El tradicional evento no solo lleva música y tradición, sino que también implica un fuerte operativo de seguridad, cortes masivos de tránsito y desvíos que afectan a buena parte de Manhattan. Desde temprano, se reorganiza la circulación en torno a la Quinta Avenida , donde se concentra el evento que convoca a miles de personas.

Según informó ABC 7 , recorre la Quinta Avenida desde la calle 44 hasta la calle 79 . Desde las 11, se extenderá durante la jornada, cuando atravesará puntos icónicos como la Catedral de San Patricio y avanzará hacia el norte de la ciudad.

El evento reúne a más de 150 mil participantes y obliga a implementar un amplio operativo logístico. Bandas musicales, gaiteros y organizaciones de distintas partes del mundo se suman al “Gran Mariscal” de este año, que es Robert James McCann, presidente de la junta del Irish Arts Center , reconocido por su trabajo en “fortalecer los lazos culturales entre Irlanda y Estados Unidos”, según indicó ABC 7 .

Además, autoridades como el alcalde Zohran Mamdani y la comisionada de la policía Jessica Tisch también participarán de la marcha, lo que incrementa aún más el nivel de seguridad desplegado.

Fuente: La Nación