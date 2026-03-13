Imputaron a un sacerdote luego de que su portón electrificado le diera una descarga a un nene

La ciudad entrerriana de Paraná no sale de la conmoción tras un episodio que terminó con un chico de 12 años internado en terapia intensiva y un sacerdote imputado por intento de homicidio .

La víctima, Esteban, sufrió una descarga eléctrica cuando quiso recuperar una pelota que había caído en el patio de la casa del cura César Jesús Schdmidt .

El hecho sucedió en la tarde del 7 de marzo sobre la calle Lamadrid, entre Maestro Normal y Gobernador Crespo, donde un grupo de chicos del barrio se había reunido para jugar al fútbol.

Según los testimonios, en un momento la pelota cayó en el patio del domicilio del sacerdote y Esteban fue el encargado de ir a buscarla. Toco timbre, pero nadie respondió . Entonces, decidió trepar el tapial para entrar y recuperarla.

En ese momento, al tocar la estructura metálica del portón, recibió una descarga eléctrica que lo dejó paralizado por más de un minuto.

En medio de la desesperante situación , un vecino que intentó ayudarlo también resultó afectado por la corriente. Finalmente, una mujer logró separar al nene usando un palo de madera.

Tras el rescate, Esteban fue trasladado de urgencia al Hospital Materno Infantil San Roque , donde ingresó en estado crítico.

Los médicos tuvieron que realizar maniobras de reanimación para salvarlo y finalmente decidieron dejarlo internado en terapia intensiva, sedado y con asistencia respiratoria mecánica.

En las últimas horas, su mamá, Flavia Lezana, contó a los medios locales que Esteban por fin empezó a mostrar señales alentadoras y aseguró que “mejora minuto a minuto”.

La gravedad del caso llevó a la fiscal Patricia Yedró a imputar al sacerdote César Jesús Schdmidt por intento de homicidio .

Además, pidió una serie de medidas cautelares que el juez de Garantías Eduardo Ruhl avaló.

De esta manera, el cura no puede salir de la ciudad de Paraná, debe fijar domicilio y permanecer a disposición de la fiscalía mientras avanza la investigación.

Fuente: TN