Impactante video: un hombre acusó a su novia de serle infiel, la agarró de los pelos y le disparó en la calle

NACIONALES

Un hombre acusó a su novia de serle infiel, la persiguió y le disparó : tras ello la obligó a subirse a la moto en la que estaban circulando y se la llevó.

El brutal episodio ocurrió este lunes por la noche a la altura de la calle Nápoles al 500, en la localidad de Villa Centenario, partido bonaerense de Lomas de Zamora . Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

Las imágenes capturaron el impactante momento en el que el agresor frenó la moto en la que viajaba con su novia y en medio de una discusión la obligó a bajar.

En ese momento comenzó a golpearla y la chica intentó alejarse. A partir de entonces todo empeoró: la insultó y empezó a dispararle , aunque no alcanzó a herirla.

“Dejá el celular ahí porque te voy a matar” , se alcanza a escuchar en la filmación. “¿Me vas a meter los cuernos a mí?“, le reclamó una y otra vez a los gritos.

La víctima intentó hablar con él, pero todo escaló. El violento volvió a sacar el arma y disparó una vez más. Esta vez, la bala alcanzó a la chica , que intentó refugiarse detrás de un auto y empezó a gritar de dolor, mientras buscaba esconderse.

Fue entonces cuando el atacante le gritó varias veces que se subiera a la moto y sin esperar a que ella terminara de acomodarse se la llevó.

Se desconoce hasta el momento el destino al que fueron tanto la víctima como el agresor, ambos a bordo de la misma moto, pero se presume que podrían haber ido a un centro de salud local.

Toda la secuencia duró apenas poco más de un minuto, sin embargo, en ese tiempo ningún vecino salió de su casa ni asistió a la víctima pese a sus gritos desesperados.

La Justicia ahora analiza el caso e intenta identificar al agresor y la joven. Hasta el momento, según informaron los medios locales, los investigadores no brindaron información al respecto sobre el paradero del agresor.

Fuente: TN