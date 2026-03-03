Impactante video: se derrumbó el techo de una casa en Sarandí y aplastó un auto

NACIONALES

Un impactante episodio que pudo haber terminado en tragedia sacudió la tranquilidad de la localidad de Sarandí , en el partido de Avellaneda. Durante la madrugada de este martes, el techo de una casa se desplomó de forma repentina , sepultando un vehículo que se encontraba estacionado en la propiedad.

El hecho tuvo lugar en la intersección de las calles Villegas y General Molina. Según los primeros testimonios de los vecinos, un estruendo similar a una explosión rompió el silencio de la noche. Al salir de sus casas, se encontraron con una escena de caos: una densa nube de polvo y gran parte de la mampostería y la estructura superior de la finca reducidas a escombros.

Bajo las vigas y los ladrillos quedó atrapado un auto que estaba en la entrada del inmueble. Las imágenes son impactantes: el peso de la estructura aplastó el techo del vehículo , dejándolo prácticamente irreconocible y con destrucción total.

Minutos después del colapso, personal de Bomberos Voluntarios de la zona y efectivos policiales arribaron al lugar para asistir a los habitantes de la vivienda. Afortunadamente, se confirmó que no se registraron víctimas fatales ni heridos , ya que al momento del derrumbe no había personas circulando por el sector afectado.

El área fue cercada preventivamente para restringir el paso de peatones y vehículos, mientras equipos de Defensa Civil evalúan el estado de la propiedad. “Se escuchó un ruido seco y después gritos. Por suerte no pasaba nadie por la vereda, porque si no estaríamos hablando de algo mucho más grave”, relató un vecino a los medios.

Si bien se espera el informe oficial de los peritos, las primeras hipótesis indican que el siniestro se habría originado por un marcado deterioro estructural de la construcción. Los investigadores no descartan que la falta de mantenimiento, sumada al impacto de factores climáticos recientes, haya debilitado los apoyos de la losa hasta provocar el colapso.

Especialistas en infraestructura del municipio de Avellaneda trabajarán durante el resto de la jornada para determinar si existe riesgo de derrumbe en las casas linderas, una de las mayores preocupaciones de los habitantes de la cuadra en estas horas.

Fuente: TN