Horror en Santa Fe: el agresor disparó entre 4 y 5 veces y fue detenido por un empleado de la escuela Mariano Moreno que le quitó la escopeta

Un alumno de 15 años de una escuela de San Cristóbal abrió fuego con una escopeta en el patio del colegio y mató a un chico de 13 años e hirió a otros dos . El caso generó conmoción en la localidad de Santa Fe. Ocurrió cerca de las 7.15, minutos antes de que tocara el timbre mientras los chicos esperaban para izar la bandera para el inicio de clases.

Las primeras pericias indican que el agresor disparó en varias oportunidades y que el ataque logró ser detenido por un empleado de la escuela N° 40 Mariano Moreno , mientras los chicos corrían desesperados para escapar del lugar. Algunos, incluso, rompieron los vidrios en su huida.

Fuentes oficiales de Santa Fe confirmaron a Clarín que el agresor ingresó al establecimiento con una escopeta y efectuó entre cuatro y cinco disparos . Según contaron testigos, llevó el arma escondida en una estuche de guitarra. Uno de estos tiros fue el que impactó en la víctima fatal.

"La situación fue controlada gracias a la intervención de un asistente escolar , que se abalanzó sobre el agresor y logró quitarle la escopeta ", detallaron. Luego fue detenido por la Policía y quedó a disposición de la Justicia.

Antonella, madre de un estudiante amigo del agresor, se mostró sorprendida por el ataque porque San Cristóbal es un pueblo tranquilo. "No hay antecedentes de violencia. No puedo creerlo, es imposible. No sabemos qué le pasó", detalló en diálogo con TN. Al ser consultada sobre cómo podría haber accedido al arma, contó que el tirador solía ir a cazar con su padre .

Además de la víctima fatal, oficialmente se confirmaron otros dos heridos por el ataque. El más grave fue trasladado en código rojo a la ciudad de Rafaela , con perdigones alojados en cara y cuello. Se encuentra fuera de peligro. El otro presenta heridas de menor gravedad en el brazo y en el tórax.

A su vez, otros chicos resultaron heridos en su desesperada huida. "Hubo muchos chicos que saltaron por las ventanas rompiendo los vidrios, asustados", señaló Armando Borsini, el director del hospital al que fueron trasladados los heridos.

Esta salida produjo que muchos de los adolescentes terminaran con cortes y golpes, que no revisten gravedad.

La escuela fue evacuada y el municipio decretó duelo .

Fuente: Clarín