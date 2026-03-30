Desde la Provincia de Buenos Aires denuncian que faltan vacunas y dicen que hay demoras del Gobierno Nacional

El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires formalizó este viernes un reclamo a Nación que su titular, Nicolás Kreplak, viene esgrimiendo hace ya un tiempo: una provisión insuficiente de dosis de nueve vacunas -algunas, de calendario obligatorio- que debería entregarles la cartera de Salud que conduce Mario Lugones y cuya disponibilidad podría generar que en abril se observen faltantes en algunos vacunatorios.

Según el Calendario Nacional de Vacunación 2026 , las vacunas obligatorias son 18, de las que 16 son para toda la población y dos, para grupos específicos. Además de esas, el Ministerio de Salud (hasta ahora, en general, por recomendación de la recientemente disuelta Comisión Nacional de Inmunizaciones -CoNaIn-), suma otras dosis cuyo uso es estacional o de uso temporario, según la circulación de virus y bacterias en la población. Según la denuncia que hace la Provincia, faltarían dosis de vacunas de ambos grupos ; las de calendario obligatorio y las estacionales (de lo que se conoce como Programa Ampliado de Inmunización, o PAI).

Desde el área de Salud bonaerense transmitieron a este medio que “desde que asumieron”, el reclamo se trasladó varias veces a Nación. Fue “constante, tanto formal como informalmente e incontadas veces”. Aseguran que, o los mensajes no fueron respondidos o se trasladó la promesa de “hacer averiguaciones, que luego no se concretaron... promesas incumplidas”. En tanto, desde el entorno de Mario Lugones reconocieron a este medio las demoras, pero aseguraron que las provincias están notificadas de esta situación hace dos semanas.

En un mensaje escrito explicaron a Clarín que "hay demora en las entregas internacionales de vacunas que teníamos que recibir (complicaciones logísticas por la guerra, demoras de la Organización Panamericana de la Salud), lo que hace que haya retraso en el cronograma de entregas programadas para el segundo trimestre". Aseguraron que "las provincias ya están notificadas" y que "el diálogo con la mayoría de ellas es constante, ya sea a través de los jefes del PAI o de funcionarios".

Ante la consulta por algún dato duro que dé cuenta del programa (porcentaje de faltantes o cantidad de dosis pendientes de llegar al país), desde el Ministerio aclararon que no se contabiliza de ese modo, sino que se reciben lotes trimestralmente, que luego son enviados "proporcionalmente a las jurisdicciones". Agregaron que "de VSR y Hepatitis B, hay entregas esta semana; de BCG y varicela, en la semana del 6 y del 20 de abril".

El reclamo bonaerense quedó asentado en una nota institucional fechada el 27 de marzo y firmada por Leticia Ceriani, subsecretaria de Planificación Estratégica en Salud de la Provincia, donde la funcionaria se dirige a los equipos de salud provinciales para explicarles la situación e indicarles cómo reorganizarse ante la situación de escasez.

En un cuadro sinóptico organizado según las distintas vacunas, se reporta el estado de situación en disponibilidad y fecha prevista de provisión. La finalidad del texto, consigna la carta, es comunicar “a las Regiones Sanitarias, Municipios y efectores de salud del subsector público la situación actual respecto al faltante de vacunas del Calendario Nacional” y, “ante este escenario” solicitar que se oriente “la atención en consultorios y salas de vacunación con el objetivo de minimizar la pérdida de oportunidades”.

Quizás esa referencia se puede leer como un advertencia de la Provincia de que, en algún porcentaje, la caída en las coberturas de vacunas que se viene reportando en las jurisdicciones podría ser aún más multifactorial de lo que se pensaba. No sólo (como se dice hace tiempo) habría una clara falta de estímulo de la gente para ir a vacunarse ni tampoco solamente faltarían campañas nacionales que difundan la importancia de la inmunización. Además, la distribución de vacunas podría ser irregular y, en ese sentido, estar calando (o calar próximamente) en las bajas coberturas.

Desde el entorno de Kreplak explicaron a Clarín que la idea de aprovechar la “oportunidad” implica que la red de vacunatorios pueda organizar la disponibilidad de dosis de modo tal de lograr “tener todas las vacunas todo el tiempo”. El sentido, dicen, es que “una persona va a un vacunatorio con la intención de completar todo lo que le falta. Nadie va a ir cuatro veces para darse cuatro vacunas distintas porque no estaba la dosis que precisaba”. La gente “va una vez y no vuelve” , sentenciaron.

La carta de Ceriani está dirigida a Noelia López, directora provincial de Redes, regiones sanitarias y salud comunitaria, y a la Dirección Provincial de Hospitales, cargo que ocupa Juan Sebastián Riera. Allí la funcionaria plantea que “se recomienda: informar que las aplicaciones pueden recuperarse aun con retraso; asesorar a las familias sobre la importancia de completar y recuperar los esquemas ; registrar los datos de las personas que se acercan a vacunarse para su convocatoria una vez restablecida la provisión de insumos; y evitar la difusión de mensajes que puedan generar dudas o rechazo hacia la vacunación”.

La nota cierra afirmando que “en la Provincia de Buenos Aires se registra una disponibilidad insuficiente de algunas vacunas, debido a la falta de entregas desde el Ministerio de Salud de la Nación, que pueden ocasionar faltantes en los vacunatorios en el mes de abril” , y continúa con el detalle, vacuna por vacuna.

Concretamente plantean problemas con la provisión de vacunas contra la gripe , el virus sincicial respiratorio (VSR, que previene de la bronquiolitis), la varicela, la vacuna que previene la tuberculosis (BCG), la que previene la Hepatitis B pediátrica, la triple viral (cubre del sarampión , rubéola y paperas), la que combate el virus de papiloma humano (VPH, una patología que puede derivar en cáncer) y las dosis contra el Covid-19 y la fiebre amarilla .

Si bien para la antigripal se detallan tres fechas en las que entraría stock desde Nación (a partir del 13 de abril) y para VSR, que también ese mes ingresaría la dotación mensual prevista, para todas las otras figura la expresión “sin fecha”.

Todas menos fiebre amarilla, vacuna que el Ministerio de Salud de la Nación ahora cubre (sin cargo) exclusivamente para zonas de riesgo. La Provincia consigna su disponibilidad con esta frase: “No se prevé regularizar”.

Redactora de la sección Sociedad

Fuente: Clarín