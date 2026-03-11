Horror en Paraná: un hombre fue encontrado con un tiro en la nuca dentro de un hotel alojamiento

NACIONALES

Un confuso y violento episodio ocurrió en un hotel alojamiento de Paraná , provincia de Entre Ríos, donde una pareja fue encontrada con disparos en distintas partes del cuerpo.

Gustavo Leonardo Lussa , de 54 años, murió en el hospital San Martín tras permanecer internado durante dos días. Su acompañante, Florencia Pisano , de 48, sigue internada en estado crítico con dos heridas de bala en la zona de la boca .

Todo sucedió en la habitación número 10 del motel Torremolinos . Según fuentes policiales, la pareja ingresó al lugar el domingo a las 23, en una camioneta Fiat Strada blanca.

Cerca de las 9 de la mañana del lunes, un empleado escuchó ruidos que parecían disparos y, al acercarse, vio a Pisano salir de la habitación envuelta en una toalla y con la boca ensangrentada.

Al ingresar, el trabajador encontró a Lussa recostado en la cama con un disparo en la nuca . Junto a él, había un arma calibre .32, que fue secuestrada por la policía. Pisano, aunque estaba gravemente herida, seguía consciente en ese momento.

Las cámaras de seguridad del hotel fueron clave, ya que no muestran el ingreso ni la salida de ninguna otra persona en la habitación ocupada por la pareja. Además, la inspección ocular descartó el robo como móvil, ya que todas las pertenencias, teléfonos y ropa de ambos estaban en el lugar, sin faltantes ni elementos extraños.

Fuentes policiales confirmaron que Lussa y Pisano ya se conocían y mantenían un vínculo previo . “No fue la primera vez que se veían”, señalaron los investigadores, que lograron reconstruir los momentos previos y posteriores a los disparos.

El caso, que generó conmoción en la ciudad, sigue bajo investigación. La policía de Entre Ríos trabaja para esclarecer las circunstancias del ataque y no descarta ninguna hipótesis . Una de las teorías es un homicidio seguido de intento de suicidio.

Los informes médicos revelaron la gravedad de las heridas. Lussa sufrió una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la región occipital izquierda y la bala alojada en la región frontal derecha, lo que le provocó una hemorragia intraparenquimatosa y un severo daño en el tronco cerebral . Pese a los esfuerzos médicos, las lesiones resultaron irreversibles y el hombre murió en terapia intensiva.

Por su parte, Pisano presenta dos heridas de bala , con proyectiles alojados en la fosa posterior y a nivel cervical , además de hemorragia cerebelosa izquierda y fracturas cervicales. Permanece intubada, sedada y con asistencia respiratoria mecánica en estado crítico.

El arma encontrada en la habitación, una pistola calibre .22, será sometida a pericias.

Fuente: TN