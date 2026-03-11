Piden entre 6 y 8 años de prisión para el ex de Píparo por atropellar a dos motociclistas: “Pido perdón, fue sin intención”

El juicio oral contra Juan Ignacio Buzali (52), ex esposo de la directora del Banco Nación, Carolina Píparo (49), ingresó en la etapa final. El hombre es juzgado por un episodio vial en el que dos jóvenes motociclistas resultaron heridos en una calle céntrica de La Plata, después que -otras personas- intentaron robar a la pareja, en la madrugada del Año Nuevo de 2021.

El fiscal consideró que esa acción debe ser considerada como un intento de homicidio y por eso pidió 6 años de prisión para el ex esposo de la actual funcionaria nacional y que hasta hace tres meses fue diputada nacional. Los abogados de las víctimas fueron más contundentes: reclamaron a los jueces que Buzali sea condenado a 8 años de prisión.

Antes de que el tribunal se retire del estrado para la etapa de deliberación, el imputado hizo uso de su derecho a hablar: "Pido perdón. Si cometí algún error fue sin intención" , expresó en la audiencia que se realizó este martes en el fuero penal de La Plata.

El primer turno de exposición fue para el fiscal de juicio Juan Pablo Caniggia, quien luego de analizar las pruebas producidas en el debate -que se extendió por cinco jornadas- sostuvo la acusación por intento de homicidio y atribuyó ese delito a Buzali.

Repasó la secuencia registrada en los primeros minutos del 1° de enero de 2021, cuando después de los festejos por el fin de año, Píparo fue asaltada por seis jóvenes -casi todos armados- que se movían en tres motos. Ocurrió en 47, entre 15 y 16, frente a la vivienda del padre de la funcionaria.

Tuvo que entregar su cartera y otros bienes. La ex diputada había sido víctima de uno de los episodios delictivos más violentos cuando el 29 de julio de 2010, en una salidera bancaria la atacaron mientras cursaba el último mes de un embarazo, le dispararon y por eso tuvo una cesárea de urgencia. Una semana después, su hijo Isidro falleció.

En enero de 2021, después del asalto nocturno, el matrimonio llamó al 911 y los policías pidieron que fueran a la comisaría a hacer la denuncia. Cuando iba con su marido por 21 y 40, chocaron con su coche a dos chicos que iban en moto: Luis Levalle (entonces de 23 años) y un adolescente de 17. Resultaron con heridas. Según admitieron los conductores del auto, creyeron que se trataba de una de las parejas de "motochorros" que los habían atacado un rato antes. Pero no tenían ninguna relación con el asalto.

Acusado de intentar matar a dos motociclistas.

Por ese hecho, Buzali estuvo 107 días detenido. Luego le morigeraron la pena y llegó al juicio oral en libertad.

"Tuvimos miedo y pánico porque pensamos que nos iban a matar" , dijo la ex legisladora en su testimonio la semana pasada.

El fiscal Caniggia consideró que el acusado utilizó su vehículo "como un medio para embestir a los motociclistas", y encuadró esa conducta en la figura de intento de homicidio. Por eso pidió seis años de prisión efectiva y evaluó como agravantes el medio empleado para cometer el delito -un vehículo automotor- y la existencia de más de una víctima. Los motociclistas resultaron con heridas pero se recuperaron.

Para el abogado Martín De Vargas, representante de Lavalle, uno de los jóvenes atropellados, la actitud de Buzali fue intencional. Es decir actuó con "dolo" (intención) y para eso realizó un "artero embiste" contra las víctimas. Agregó que ocurrió en medio de la noche y que abandonó a los heridos con total "desprecio por la vida". Por eso reclamó que vaya 8 años a prisión.

Hugo Pinto, defensor de Buzali expuso que las pruebas reunidas en el expediente no permiten afirmar que el acusado haya tenido intención de matar. Cuestionó la actuación de las autoridades porque no se resguardó la escena y no hubo relevamiento de rastros. También planteó que el impacto se produjo luego de un “movimiento inesperado” de la motocicleta conducida por Lavalle, quien viajaba acompañado por un menor.

Las imágenes corresponden a las cámaras de seguridad de la Municipalidad de La Plata.

El defensor sostuvo que se trató de una "conducta negligente", y no un intento de homicidio. "El argumento, la conjetura, no reemplaza a la prueba", dijo Pinto.

Aún no está definido cuando será el veredicto y la condena que deberán evaluar los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr, integrantes del tribunal de juicio. La semana que viene los magistrados informarán las fechas de esa instancia decisiva del juicio contra Buzali.

Fuente: Clarín