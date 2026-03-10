Horror en Bariloche: un joven de 18 años fue asesinado de una puñalada en el pecho en medio de una pelea

Tomás Alarcón , un adolescente de 18 años, murió en las últimas horas después de recibir una puñalada en el pecho cuando intentó defender a un amigo en medio de una pelea ocurrida a plena luz del día, en pleno centro de San Carlos de Bariloche.

De acuerdo con la reconstrucción de la brutal pelea, Tomás había salido a bailar con sus amigos y, cuando cerró el boliche, una chica del grupo los invitó a seguir la noche en una pileta de un edificio frente al Hospital Zonal Ramón Carrillo de Bariloche.

La reunión se extendió hasta el mediodía, cuando decidieron irse. En ese momento estalló una inesperada discusión y todo cambió drásticamente.

Según relataron testigos a los medios locales, Tomás no buscó pelear. Por el contrario, intentó separar a su amigo Dante, que estaba por recibir una golpiza, y fue entonces cuando otro chico de 18 años, el único detenido por el caso, sacó un cuchillo y lo apuñaló.

El mejor amigo de Tomás lo cargó en brazos, ya desmayado, y lo llevó desesperado a la guardia del hospital, pero murió apenas unos minutos después de ingresar. “ La puñalada fue certera ”, lamentaron los testigos.

El informe de los forenses estableció que el joven murió por un shock hipovolémico causado por la hemorragia interna. En tanto, el agresor escapó del lugar inmediatamente después de la agresión.

Apenas se confirmó la muerte, el hospital avisó a la familia y a la Policía. El caso quedó en manos del fiscal Guillermo Lista , que ordenó un operativo para dar con el sospechoso.

Los testimonios y las cámaras de seguridad fueron claves para identificarlo y detenerlo en cuestión de horas.

El acusado fue encontrado en un Volkswagen Bora blanco. Según trascendió, estaba junto a sus padres, que justo en ese momento lo acompañaban para entregarse en la comisaría.

La Policía secuestró el cuchillo utilizado en el crimen. El detenido no formaba parte del grupo de amigos que había salido con Tomás la noche anterior.

Tomás había cumplido 18 años en febrero. Era el menor de cinco hermanos y vivía en el barrio Ada María Elflein.

Amaba el fútbol y jugaba de manera amateur en varios clubes locales, soñando con llegar a ser profesional.

El Club Social, Cultural y Deportivo Martín Güemes compartió un comunicado en redes tras conocerse la noticia.

“El fallecimiento de Tomás no puede quedar impune. Desde nuestra institución exigimos justicia, para que se conozca la verdad y para que los responsables respondan por lo ocurrido”, señalaron.

Por su parte, el Club Atlético Chicago Bariloche también despidió a Tomás: “Acompañamos a la familia y seres queridos en este difícil momento”.

Fuente: TN