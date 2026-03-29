Horacio Marín criticó a Axel Kicillof por cuestionar que Milei utilice el mameluco de YPF: “Es la vestimenta del hacer”

El presidente de YPF, Horacio Marín , le respondió este domingo por la noche a Axel Kicillof , luego de que el gobernador bonaerense criticara a Javier Milei por la utilización del mameluco de la petrolera y asegurara que el Gobierno hoy se beneficia de la decisión suya y de Cristina Kirchner de expropiar la empresa en 2012. “Son juegos políticos que me parecen que no le hacen bien a la Argentina” , pronunció Marín.

El viernes, tras el fallo de la Justicia de Estados Unidos a favor de la Argentina, que evitará el pago de US$18.000 millones, Kicillof sostuvo: “Milei se disfraza con el mameluco de YPF, pero nunca la defendió”. Consultado en LN+ al respecto, Marín consideró: “Esa frase hay que verla de dos formas. Porque ‘disfrazar’ es una palabra ofensiva, no solo para el presidente, lo cual está mal, sino que, si él cree que defiende YPF, para YPF también”.

“La gente de YPF siente orgullo de que el Presidente se ponga el mameluco”, dijo y explicó: “ Es la vestimenta del hacer, de los que estamos en los pozos. Es un gran acto del presidente, honorable y de una humildad extraordinaria. Y si vamos al tema de marketing, es la mejor campaña que podemos tener”.

Para Marín, las críticas de la oposición “son juegos políticos” que “no le hacen bien a la Argentina”. “ Hay que reconocer cuando otro hace las cosas bien y después decir: yo las voy a hacer mejor. Hay que calentarse por hacer las cosas bien”, enfatizó respecto al trabajo que llevó a cabo la administración libertaria para motivar el fallo a favor.

En ese sentido, señaló: “El Estado nacional siempre tiene, en los juicios, por ser soberano, muchas más respuestas en defensa de las que tiene una compañía privada como YPF, que cotiza en la bolsa. Para YPF hubiera sido terrible perder el juicio ”.

Fuente: La Nación