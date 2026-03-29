Detuvieron a un sospechoso de nacionalidad chilena por robar en oficinas del Microcentro y romper un blindex para escapar

Un sospechoso de nacionalidad chilena fue detenido por la Policía de la Ciudad tras robar notebooks y documentación de una oficina ubicada en el Microcentro porteño .

El hecho se produjo en un edificio de la calle 25 de Mayo al 100 , donde el sospechoso, de 32 años, forzó el acceso a una oficina administrativa en el octavo piso y sustrajo cuatro computadoras portátiles , chequeras y otros elementos.

La encargada del edificio advirtió la presencia del delincuente cuando el ladrón salía del lugar.

En su huida, el hombre rompió la puerta de blindex de la entrada principal. La empleada alertó de inmediato a personal policial que patrullaba la zona, lo que permitió iniciar el operativo de búsqueda.

Efectivos de la División Servicios Especiales de Tránsito interceptaron al sospechoso a pocas cuadras del lugar del robo, recuperando la totalidad de los objetos sustraídos, entre ellos cuatro notebooks, cuatro chequeras y un destornillador utilizado para forzar la puerta de la oficina.

La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°45 , a cargo del fiscal Rouco Oliva, dispuso la detención del hombre, quien quedó a disposición de la Justicia.

Fuente: Infobae