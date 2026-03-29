Horacio Marín: “Al fallo lo gritamos como un gol de media cancha”

La épica fue creciendo. Los llamados se reprodujeron en tiempo real y poco se conocía hasta ahora de la trastienda de cómo el fallo histórico del caso YPF irrumpió en la agenda argentina. “Había sido invitado para la inauguración del Centro de Formación del Ministerio de Capital Humano porque la Fundación dicta cursos de electricidad y arreglos fotovoltaicos y decidimos apoyar al Centro. En ese contexto me llama Fernández Lahore llorando y me cuenta que habíamos ganado. Lo gritamos como un gol de media cancha y nos emocionamos muchísimo”, así resume Horacio Marín , presidente de YPF, el momento justo en el que se enteró de la noticia que cambia no solo el devenir nacional sino también desde el mundo privado de la petrolera.

Germán Fernández Lahore es el vicepresidente de Servicios Jurídicos de YPF y es quien lo llamó. Es justo en ese momento y ese mismo acto cuando el presidente de la Nación, Javier Milei , se dirige a los allí presentes y les dice: “La realidad es que si no dijera unas palabras de porqué este día es especial seria un hipócrita. Me demoré unos minutos, les pido mis disculpas, porque estaba reunido con el CEO de YPF, este gigante… y la demora obedeció a que le hemos ganado a Burford en Estados Unidos. Hemos logrado que la Argentina tenga que evitar el pago de US$ 18.000 millones”, sintetizó el presidente que horas más tarde encabezó una cadena nacional a las siete de la tarde. El número que dio Milei incluye una estimación de los intereses que surgieron desde la primera sentencia y de ahí la diferencia respecto de los US$ 16.100 millones que compartieron analistas privados.

Marín está exultante y no lo disimula. Dirige la petrolera desde el 14 de diciembre de 2023 y ya desde ese momento esta nube lo acechaba. Es ingeniero químico recibido en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Además, cuenta con una maestría en Ingeniería en Petróleo de la Universidad de Texas, y realizó un programa ejecutivo en la Universidad de Stanford. Lleva más de 35 años dedicado a la industria energética.

En un mano a mano con LA NACION cuenta los detalles hasta ahora desconocidos del resultado y celebra sin eufemismos la política económica del gobierno al que respalda en forma absoluta.

-¿Para cuándo esperaban definiciones?

-Yo tenía en la cabeza que el fallo sería recién en junio o aún después. Cuando Germán (Fernández Lahore) me lo cuenta empecé a los gritos. Hay que tener en cuenta que son dos juicios distintos. Uno es el de YPF S.A. y el otro el de la República. Ni bien me contó del triunfo de YPF le pregunté qué había pasado con el del país y me dijo que habían ganado. Grite aún más. Estoy feliz por YPF y aún más por la Argentina.

-Es ahí cuando el presidente lo cuenta en la conferencia…

-Sí. Se excusó por llegar unos minutos más tarde y contó cuál había sido la razón que me da profundo orgullo como argentino. Fue muy emocionante.

-¿Cómo se llevaba puertas adentro el juicio privado?

-Siempre estaba el riesgo de que si YPF perdía este juicio podía llevar a la empresa hasta la extinción. Ese era el miedo de los abogados aunque yo nunca lo creía.

Cuando yo asumí la compañía tenía un valor de mercado de unos US$ 5000 millones y perder un juicio podía haber sido directamente poner en riesgo la existencia de YPF como la conocemos.

No obstante, en el mundo privado se había ganado en primera instancia y había que ganar en segunda. No era un costo menor tener eso abierto porque si bien yo no conozco las matrices de riesgo de los bancos seguramente cuando prestan ponen el costo de financiamiento en función de la prima de riesgo que cada compañía tiene. Ahora logramos despejar el largo plazo. No existe más un problema legal de esta envergadura que era un tema importante para una firma con 20.000 empleados y sin dudas respiré aliviado.

-¿Se trataba de dos juicios en paralelo?

-Sí. Eran dos juicios. Uno contra YPF S.A en el que se determinó que la firma no tenía responsabilidad en la expropiación y fue ratificado por 3 a 0. Y otro el que iba contra el Estado que se había perdido en primera instancia durante la gestión de Alberto Fernández y se gana en segunda instancia durante la gestión del presidente Milei. Es una excelente noticia, hay que felicitar a la Secretaría Legal y Técnica, María Ibarzabal Murphy, y la Procuraduría con Sebastián Amerio a la cabeza y sus equipos, por el excelente trabajo.

-¿Qué análisis hace del derrotero judicial?

-Este juicio ocurre por la expropiación de las acciones y por la forma que fue desarrollado durante el kirchnerismo. Con el gobierno de Milei cambió la forma de defensa, se trabajó profesionalmente, y se logró revocar la sentencia.

-¿Queda algo abierto de ahora en más?

-Sólo queda por ver como actúa la parte demandante en la continuidad del juicio. Pero con YPF S.A perdió ya en primera y segunda instancia y con el Estado Nacional en la Cámara.

-Las acciones de YPF subieron el viernes y las de Burford se desplomaron. ¿Era algo que esperaba?

-El mercado entendió claramente lo que significa la sentencia.

-En 2025 ya superamos los récords de producción de petróleo y gas, y creo que para diciembre de este año muy posiblemente se bata el millón de barriles en la Argentina. En cuanto a la gestión de YPF vale la pena recorrer los datos. Cuando arranqué la producción propia estaba en 100.000 barriles, en 2025 cerramos en diciembre arriba de 200.000 barriles por día y para fin de este año estimamos 250.000 barriles diarios de Vaca Muerta.

Con respecto a YPF obtuvimos el tercer EBITDA más grande de la historia y este año vamos a batir ese récord. Queremos quebrarlo todos los años de ahora en más. Para eso trabajamos.

-¿Cómo sigue el plan 4x4 (multiplicar el valor de la empresa por cuatro en cuatro años)?

-Para 2031 la Argentina podría exportar US$45.000 millones en el sector energético, sumando el petróleo y el gas. Eso teniendo en cuenta precios promedios o futuros de largo plazo. Estimamos que de ahora en adelante, hasta 2031, habrá US$130.000 millones de inversión en el sector energético en la Argentina.

-¿En qué estadío se encuentra el proyecto de gas natural licuado?

-Eso será una revolución. El proyecto Argentina LNG que desarrollamos junto a Eni y XRG (Adnoc) será un cambio de paradigma. El proyecto de financiamiento de esa iniciativa de infraestructura será el más grande de la historia de América latina. Estamos hablando de unos US$ 20.000 millones que cambiarán de manera definitiva la matriz energética local y US$ 10.000 millones en upstream (perforación e instalaciones de pozos).

-¿Cómo incide la guerra en esta iniciativa?

-Sin dudas los efectos globales del conflicto bélico en Medio Oriente aceleran la expansión del proyecto porque la Argentina se encuentra lejos de las zonas de conflicto. El plan es por 12 millones de toneladas, con 6 millones adicionales como posibilidad de expansión. Hay un apetito muy grande por el gas en Europa y Asia.

Sin embargo, el diferencial hoy es el Gobierno. Si no tuviésemos el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones) y una apertura a los negocios privados, no habría inversión extranjera en LNG ni desarrollo pleno de Vaca Muerta en petróleo. Lo dije al principio y lo sigo diciendo. Era muy necesario ese cambio y esa apertura a los negocios sino nada de esto hubiera ocurrido.

-¿A cuál se refiere específicamente?

-A la combinación entre demanda internacional, estabilidad regulatoria y contratos de largo plazo con países desarrollados que hoy nos permite pensar en inversiones que antes no eran posibles. Antes hubo momentos parecidos en materia de contexto global, pero la Argentina no estaba preparada y no pudimos aprovecharlos.

-¿Qué expectativas le pone al negocio off shore?

-Hicimos un acuerdo con ENI para perforar el off shore en la cuenca argentina. Primero lo vamos a hacer en Uruguay y soy muy optimista de que vamos a descubrir hidrocarburos porque es el mismo objetivo que Namibia adonde se están descubriendo billones de barriles.

Luego continuaremos en la Argentina y en YPF el objetivo que hoy que tiene la dirección de exploración es especializare en el off shore del mar argentino. Estamos convencidos no solo del potencial sino que a futuro va a ser la nueva Vaca muerta.

-¿Cómo es su relación con el presidente Milei?

-Le tengo un respeto y una admiración profunda. Estoy convencido del cambio que lleva adelante en la Argentina y es lo mismo que pensamos para YPF adonde estamos completamente alineados. Es una persona extraordinaria. A mí me dio una oportunidad única siendo un ignoto que lo único que había hecho era laburar y me eligió por mi trayectoria profesional.

-Me deja trabajar libre y tomar las decisiones empresariales. Por eso los resultados. El presidente me dio una oportunidad única y me da mucho orgullo que la empresa tenga un 90 por ciento de imagen positiva entre los argentinos.

-Hasta el viernes el gobierno había tenido una semana muy difícil en materia política con varias investigaciones en curso…

-La verdad es que yo no tengo absolutamente ninguna duda respecto del presidente y su entorno. Sé de su transparencia y convicciones al igual que las que tiene su equipo.

-¿Lo sorprende el debate político que se genera por el uso del mameluco?

Para nada. Pero me centro en lo importante. Cuando se pone el mameluco quienes trabajamos en YPF sentimos un apoyo total y un respeto absoluto porque esa es justamente la insignia de nuestros trabajadores y qué mejor que ver al presidente llevándola. Si lo miramos desde el punto de vista económico es la campaña de marketing más eficiente que puede hacer YPF porque llega a todos los rincones del mundo y con la primera figura presidencial que dice es “la compañía del futuro y del trabajo de nuestro país”.

-Usted dijo una vez que liderar YPF era como jugar en Wimbledon ¿Qué sintió con este resultado?

-Ahora fue como ganar la semifinal de Wimbledon y cuando firmemos el proyecto de LNG será alzar la copa. Después la ejecución implicará repetir el título de Wimbledon y ser bicampeones. Pero vamos por más. Sin dudas.

Fuente: La Nación