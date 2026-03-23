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NACIONALES

Hay alerta naranja y amarilla por tormentas en seis provincias para hoy, lunes 23 de marzo

Redacción CNM marzo 23, 2026

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta por tormentas en Formosa , Chaco , Misiones , Corrientes , Santiago del Estero , Santa Fe y Entre Ríos para este lunes 23 de marzo.

Además, rige una alerta por lluvias para Tierra del Fuego , Santa Cruz y Chubut , que a su vez presentan una alerta por fuertes vientos.

Para el centro y el sur -de este a oeste- de Corrientes se pronostica una alerta naranja por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas. Las mismas estarán acompañadas principalmente por precipitaciones abundante en cortos períodos.

Además se prevé actividad eléctrica frecuente, posible granizo y ráfagas que podrían superar los 90 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 70 y 100 mm , que pueden ser superados de forma puntual.

Algunos sectores de Formosa, Chaco, Misiones, Santiago del Estero, Santa Fe, Entre Ríos y el norte de Corrientes se verán afectados por lluvias y tormentas de variada intensidad , algunas localmente fuertes, que estarán acompañadas por precipitaciones abundantes en cortos períodos.

Además se prevé actividad eléctrica, ocasional granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h . Se estiman valores de precipitación acumulada entre 40 y 80 mm , que pueden ser superados de manera puntual.

Tierra del Fuego y la zona cordillerana de Chubut y Santa Cruz están afectados por una alerta amarilla por lluvias, algunas localmente fuertes.

Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 30 mm , pudiendo ser superados en forma local. No se descarta la ocurrencia de precipitación en forma de lluvia y nieve mezclada en zonas mas elevadas.

Las zonas se verán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 65 km/h y ráfagas que pueden alcanzar los 110 km/h .

Para conocer el detalle actualizado por localidad, con los horarios y el nivel de alerta vigente en cada provincia, se puede consultar el apartado de alertas meteorológicas , donde se publica la información oficial correspondiente a cada región.

Fuente: TN


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