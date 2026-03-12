Hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 12 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) informó que hay alerta amarilla por tormentas para este jueves 12 de marzo que alcanza a cuatro provincias a lo largo de todo el territorio nacional. Según indicó el organismo, se trata de “ fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas “.

La advertencia del SMN fue emitida a través de su Sistema de Alerta Temprana el miércoles por la tarde , renovada este jueves por la mañana y señala que las provincias afectadas son: Mendoza , La Pampa , Río Negro y Chubut .

El SMN prevé tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, pero principalmente lluvias abundantes en cortos períodos. Estas pueden tener actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 70 kilómetros por hora.

Las tormentas se sucederán a lo largo del día, pero se disiparán hacia el anochecer. Se prevé una máxima de 28°C y una mínima de 19°C .

Ante esto, el organismo emitió una serie de recomendaciones:

Para la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense el día se presentará mayormente soleado. No están pronosticadas lluvias. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 19°C.

En la provincia de Buenos Aires , en tanto, se espera una jornada soleada durante todo el día. La temperatura máxima será de 26°C y la mínima de 18°C . Hacia los próximos días las temperaturas se mantendrán en niveles similares, aunque el lunes se prevé una suba más marcada.

En tanto, el organismo pronosticó en Córdoba una temperatura máxima de 27°C y una mínima de 16°C; en Tucumán , 21°C y 20°C; en Santa Fe , 30°C y 18°C; en Entre Ríos , 30°C y 18°C; en Jujuy , 22°C y 18°C; en Salta , 22°C y 18°C; en Misiones , 30°C y 21°C; en La Rioja , 26°C y 20°C; y en Santiago del Estero , 30°C y 20°C.

También se esperan 27°C de máxima y 19°C de mínima en San Luis ; 29°C y 19°C en San Juan ; 25°C y 17°C en Mendoza ; 29°C y 20°C en Río Negro ; 27°C y 20°C en Chubut ; y 18°C de máxima con una mínima de 10°C en Santa Cruz .

Fuente: La Nación